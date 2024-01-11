بجدارة.. «الرئاسة» تنتزع الصدارة في «يوم الإيذاع» بالمرموم

دبي (الاتحاد)

استضاف ميدان المرموم لسباقات الهجن أمس فعاليات اليوم السادس لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2024، بإقامة تحديات الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ التي أقيمت على مدار ثلاثة عشر شوطاً لمسافة ستة كيلومترات، بمشاركة أكثر من 400 مطية مملوكة لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ.

وتألقت شعارات هجن الرئاسة والشحانية وحصدا الصدارة في الأشواط الرئيسية، حيث قاد المضمر محمد زيتون المهيري «الشاهينية» لهجن الرئاسة لحصد ناموس الشوط الرئيس للإيذاع الأبكار بتوقيت قدره 8:54:4 دقيقة.

وبالمقابل كان التميز من نصيب الشيحانية في الشوط الثاني الرئيس للجعدان ونجح «هيّاض» بقيادة جارالله محمد عقيل في الظفر به بعد معركة قوية، وذلك بزمن بلغ 9:02:6 دقيقة.

وتألقت هجن الشحانية في الشوط الثالث عندما قدم جارالله محمد عقيل (شديدة) على القمة بزمن وقدره 8:54:9 دقيقة، وسجلت هجن الرئاسة ظهورها القوي من خلال الشوط الرابع الجعدان بواسطة «شاهين» الذي قاده محمد زيتون المهيري للمركز الأول في توقيت بلغ 9:00:7 دقيقة.

وسيطرت هجن الرئاسة على الفترة الصباحية ونجحت «الشاهينية» في الظفر بناموس الشوط الرئيسي بقيادة محمد زيتون المهيري بزمن وقدره 9:09:3 دقيقة، وأهدى «شاهين» بقيادة محمد زيتون المهيري «الرئاسة» صدارة رئيس الجعدان بتوقيت بلغ 9:11:6 دقيقة.

وأضافت «الشاهينية» تحت قيادة نفس المضمر نقطة أخرى لشعار هجن الرئاسة بحصولها على قمة الشوط الثالث في زمن وقدره 9:06:2 دقيقة، وبالمقابل منح «شاهين» هجن الرئاسة الانتصار الرابع توالياً بعد اعتلائه قمة الإيذاع الجعدان في الشوط الرابع تحت قيادة المضمر محمد زيتون المهيري بتوقيت وقدره 9:03:9 دقيقة.

من ناحية أخرى، اختتمت مساء أمس فعاليات مزاد المرموم الحادي عشر للإنتاج الشخصي لسن الفطامين الذي استضافته القرية التراثية بالمرموم، بتنظيم وإشراف من نادي دبي لسباقات الهجن، وعرضت من خلال اليوم الأخير 65 مطية، ليصل بذلك عدد المطايا التي عرضت من خلال أيام المزاد الثلاثة إلى 245 مطية تنحدر من سلالات راقية وفاخرة في عالم سباقات الهجن العربية.

وحصل محمد غصاب راعي الطيرة على ملكية البكرة بنت الشبابي «العاصفة» من الأم نجود بعد أن دفع مقابلها 220 ألف درهم، ونجح محمد راشد بن مرخان في حصد ملكية البكرة من الأب الفارس «العاصفة» والأم سودانية مقابل 180 ألف درهم.

وبالمقابل ظفر راعي الحريثي بملكية القعود ولد الشبابي «العاصفة» والأم مياسة مقابل 170 ألف درهم، وفي مقابل 150 ألف درهم نجح حمد ضعيف غدير في حصد ملكية البكرة بنت الفارس «العاصفة» والأم ميّاسة، ودفع نفس المبلغ علي راشد العويسي للحصول على البكرة بنت الواضح «العاصفة» والأم شعلة.