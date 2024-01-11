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الرياضة

كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز تنطلق الخميس

كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز تنطلق الخميس
12 يناير 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن إقامة النسخة الحادية عشرة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز في نادي العين للفروسية والرماية والجولف في مدينة العين، من 18 إلى 21 يناير الجاري.
تشهد البطولة البالغ إجمالي جوائزها 700 ألف درهم، مشاركة أكثر من 200 فارس وفارسة من الأبطال في قفز الحواجز، من داخل وخارج الدولة، يتنافسون في البطولة في كل من فئة النجمتين، وفئة النجمة الواحدة، وفئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، وفئة الشباب، وفئة الناشئين، وفئة الأشبال.
وتنظم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية البطولة، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، والاتحاد الدولي للفروسية، ونادي العين للفروسية والرماية والجولف، وشركة «لونجين»، ومركز أبوظبي للصحة العامة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، قناة ياس و«برجيل القابضة».
وبجانب برنامج المنافسات المقررة، تشهد النسخة الجديدة فعاليات وأنشطة «قرية أبوظبي للفروسية»، والتي تتضمن أنشطة للأطفال، والعروض الترفيهية.
وقالت ناعمة عبد الرحمن المنصوري، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «فخورون بإقامة الحدث السنوي الأكبر تحت مظلة الأكاديمية في النسخة الحادية عشرة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، ويمثل تجمع الفرسان والفارسات في هذا الساحة الرياضية مصدر فخر لنا، وسنستمر في تحقيق النجاحات وتعزيز مكانتنا الرائدة في عالم الفروسية تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، والتي تلهمنا بتوجيهاتها وتشجيعها المستمر على تطوير مهارات الفرسان، وتعزيز المشاركة النسائية في هذه الرياضة، وتمكين المرأة من أفضل المهارات والقدرات في مجال الفروسية».
وأعربت سعادتها عن امتنانها للمتابعة الحثيثة والدعم المستمر من قبل الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، والتي تسهم بتوجيهاتها في إبراز هذا الحدث كمنصة رياضية رائدة في تعزيز ريادة دولة الإمارات العالمية في رياضة الفروسية، وتصميم المبادرات الرائدة والداعمة للأنشطة الرياضية في مختلف المجالات.

كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز
قفز الحواجز
الشيخة فاطمة
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية
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