كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تُحلق في سماء أبوظبي اليوم

مصطفى الديب (أبوظبي)

تنطلق اليوم «النسخة 11»، من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وتنطلق المنافسات بميدان الفلاح بالعاصمة أبوظبي، وتستمر إلى 27 يناير الجاري، بمشاركة أكثر من 3200 صقر و600 صقار من مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى صقاري دول مجلس التعاون الخليجي.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة زيادة أيام المنافسات من 12 يوماً في البطولات السابقة، إلى 16 يوماً في النسخة الحالية، حيث تم إضافة عدد من الأشواط في بعض الفئات.

تتضمن البطولة 7 فئات هي الشيوخ، والعامة ملاك، والعامة مفتوح، والعامة هواة، وفئة دول مجلس التعاون الخليجي، وفئة الإنتاج المحلي، وفئة السيدات.

ويبلغ مجموع أشواط المسابقة الأكبر في تاريخ مسابقات الصيد بالصقور 100 شوط متنوع، لتؤكد أنها أهم بطولات هذه الرياضة التراثية على الإطلاق.

وخصص نادي أبوظبي للصقارين 27 مليون درهم جوائز للفائزين في مختلف الأشواط، وتعد كأس صاحب السمو رئيس الدولة أكبر البطولات، من حيث قيمة الجوائز، وكذلك عدد المشاركين وأيام المنافسات.

وتبدأ المنافسات اليوم بفئة العامة ملاك، بإقامة 5 أشواط، تتضمن شوط الرمز للجير تبع - فرخ، والشوطين الأول والثاني للفئة نفسها، ثم شوطين للجير تبع - جرناس، فيما تشهد فعاليات الغد إقامة شوط الرمز للجير شاهين -فرخ، وشوطين للفئة نفسها، وشوطين للجير شاهين جرناس، وتتواصل فئة العامة ملاك لمدة 4 أيام، حيث تختتم الاثنين المقبل، بإقامة شوط الرمز للجير بيور - فرخ، وعقب انتهاء فئة العامة ملاك، تبدأ منافسات فئة العامة مفتوح التي تستمر لمدة 4 أيام أيضاً، بواقع 5 أشواط كل يوم، وتبدأ فئة أصحاب السمو الشيوخ 20 يناير، وتستمر لمدة 4 أيام، على أن تقام بعدها منافسات دول مجلس التعاون الخليجي والسيدات والهواة، على أن يكون الختام بشوط كأس رئيس الدولة 27 يناير لفئة الفرخ «الشيوخ والمفتوح والملاك».

من جانبه، وجه معالي فارس المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين، الشكر إلى القيادة الرشيدة، على الدعم الدائم للرياضات التراثية بشكل عام، والصيد بالصقور بشكل خاص.

وقال: تنطلق اليوم منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، أهم وأكبر البطولات في تاريخ هذه الرياضة التراثية، مشيراً إلى أنها تحمل اسماً غالياً وعزيزاً على قلب كل إماراتي، والجميع في نادي أبوظبي للصقارين يفتخر بتنظيم هذا الحدث التاريخي الذي يشارك فيه كوكبة من صقاري الإمارات، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: تبدأ اليوم منافسات أكبر بطولات الصقور وأعزها على قلوب الجميع، لا سيما أنها تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ولذلك نبذل قصارى جهدنا من أجل خروج الحدث بالشكل الذي يليق باسم وبمكانة سموه.

وقال: بكل تأكيد رسالتنا دائماً واحدة ومعروفة، وهي الحفاظ على التراث الوطني الأصيل، ورياضة الصيد بالصقور أحد أهم معالم تراثنا وهويتنا، لذلك فإنها واحدة من الرياضات التي تلقى اهتماماً كبيراً من الجميع.

وأضاف معالي فارس المزروعي: إن مشاركة أكثر من 3200 صقر، وكذلك أكثر من 500 صقار يعكس مدى أهمية البطولة وقيمتها لدى كل مشارك، وكذلك لدى المهتمين بالتراث الوطني الأصيل.

وقال: وصل عدد أشواط البطولة إلى 100 شوط، وهو رقم قياسي جديد، ويتنافس الجميع من أجل نيل شرف الفوز بلقب من ألقاب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مما ينعكس بالإيجاب على المستوى الفني للبطولة، مشدداً على أن اللجنة المنظمة عمدت إلى زيادة عدد الأشواط، خاصة في فئة العامة بسبب الإقبال التاريخي على المشاركة في هذا المحفل التراثي الأصيل.

وأشار معاليه إلى أنه تم تخصيص 27 مليون درهم جوائز للفائزين في مختلف الأشواط، وهو ما يضاعف من الإثارة في ميدان البطولة، من أجل نيل اللقب الكبير والجائزة الكبرى، متوقعاً أن تكون الإثارة حاضرة بقوة في مختلف الأشواط، سواء التي تخص أصحاب السمو الشيوخ أو الفئات الأخرى.

ويحظى الحدث الأكبر في الصيد بالصقور، والذي يعتبر عيداً سنوياً لعشاق هذه الرياضة، التراثية بتغطية إعلامية كبيرة، حيث تحرص «قناة ياس» على نقل المنافسات بشكل مباشر وتخصيص استوديوهات تحليلية وبرامج خاصة برياضة الصيد بالصقور خلال الأيام الستة عشر مدة المسابقة