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الرياضة

عارف العواني: كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تربط الماضي بالحاضر

عارف العواني
12 يناير 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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ثمّن عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، دعم القيادة الرشيدة للرياضات التراثية بمختلف أنواعها وأشكالها، حيث تربط الرياضة التراثية بين الماضي والحاضر، وهو ما تجسده النسخة الـ11 من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي يشارك فيها المئات من الصقارين من مختلف أنحاء الإمارات.
وأضاف: «سعداء بما وصلت إليه رياضة الصقور، وبالدور الكبير الذي يقوم به نادي أبوظبي للصقارين في تعزيز الطابع التراثي للصقارة والحفاظ على الصقور باعتبارها رمزاً وطنياً، وتقديمها كواجهة تراثية وثقافية للسياحة».

عارف العواني
أبوظبي
كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
مجلس أبوظبي الرياضي
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