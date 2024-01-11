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الرياضة

نهيان بن زايد: كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تعزز الهوية الوطنية

نهيان بن زايد: كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تعزز الهوية الوطنية
12 يناير 2024 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور 2024 يعزز تراث الإمارات الغني، وينمي - بفخر واعتزاز - التراث الوطني الذي يعد جزءاً كبيراً من الهوية الوطنية والقيم والعادات والتقاليد، حيث ترتبط رياضة الصيد بالصقور بالعديد من المعاني النبيلة المتصلة بالقيم العربية الأصيلة.
وأشاد سمو رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بدعم واهتمام القيادة الرشيدة الذي أسهم في الحفاظ على التراث الإماراتي، وتوارثه من جيل إلى آخر، مثنياً سموه على جهود نادي أبوظبي للصقارين الدائمة في تنظيم البطولة الغالية على قلوب الجميع كونها تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وكونها تجمع المئات من المشاركين من مختلف أنحاء الإمارات في مختلف فئاتها.
واختتم سموه قائلاً: «تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع من مشاركين ومنظمين وشركاء الذين يلعبون دوراً مهماً في الحفاظ على تراث دولة الإمارات وتعريف الأجيال بتراث الآباء والأجداد».

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
نهيان بن زايد
الإمارات
مجلس أبوظبي الرياضي
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