يوفنتوس يستعرض في «حفل الكأس»!

ميلانو (أ ف ب)



قاد البولندي أركاديوش ميليك فريقه يوفنتوس للتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، وذلك بتسجيله ثلاثية «هاتريك»، في الفوز على ضيفه فروزينوني 4-0، على ملعب «أليانز ستاديوم».

وسجل ميليك أهدافه في الدقائق 11 من ضربة جزاء و38 و48، رافعاً رصيده إلى 5 أهداف في مختلف المسابقات هذا الموسم.، واختتم الشاب التركي كينان يلديز «18 عاماً» المهرجان التهديفي في الدقيقة 61.

وهي المباراة الـ 16 توالياً، من دون هزيمة ليوفنتوس في مختلف المسابقات هذا الموسم «12 فوزاً مقابل 4 تعادلات»، علماً أنه يحتل المركز الثاني في الدوري خلف الإنتر المتصدر.

ويحمل يوفنتوس لقب المسابقة 14 مرة، آخرها عام 2021، علماً أنه توج باللقب خمس مرات في النسخ العشر الأخيرة.

وانتهت مغامرة فروزينوني في الكأس في ربع النهائي، بعدما كان حقق مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على نابولي برباعية في الدور السابق.

ومُني فروزينوني بخسارته الرابعة توالياً في مختلف المسابقات، علماً أن هزيمته الأولى في هذه السلسلة كانت على أرضه أمام يوفنتوس بالذات في الدوري 1-2 في المرحلة السابعة عشرة.

ويلتقي يوفنتوس في نصف النهائي مع لاتسيو، البطل سبع مرات آخرها عام 2019، فيما يلعب فيورنتينا مع أتالانتا «حامل اللقب» مرة واحدة عام 1963.

ويقام الدور نصف النهائي في الثالث من أبريل المقبل ذهاباً و24 منه إياباً.