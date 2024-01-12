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الرياضة

«سوبر الإعادة» بين برشلونة وريال مدريد!

«سوبر الإعادة» بين برشلونة وريال مدريد!
12 يناير 2024 08:49

الرياض (أ ف ب)

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بلغ برشلونة حامل اللقب المباراة النهائية لكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم، بفوزه على أوساسونا 2-0 على ملعب «الأول بارك» في العاصمة السعودية الرياض، وضرب موعداً مع ريال مدريد في «الكلاسيكو»، في إعادة لنهائي العام الماضي.
وسجل هدفي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي «59» والبديل لامين يامال «93».
وكان الريال، الفائز بالكأس الإسبانية العام الماضي، ومتصدر الدوري هذا الموسم، خرج فائزاً من «ديربي» العاصمة أمام جاره اللدود أتلتيكو 5-3 بعد التمديد «الوقت الأصلي» 3-3).
وسيكون «الكلاسيكو» بين اللدودين الأحد في 14 الشهر الحالي، إعادة لنهائي العام الماضي الذي انتهى بفوز برشلونة على ريال 3-1.
كما كان هذا الفوز، فرصة لافتتاح مدرب برشلونة ومايسترو خط وسطه السابق تشافي هرناندريز باكورة ألقابه مع النادي الكاتالوني.
ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد الانتصارات بالسوبر مع 14 لقباً، متقدماً على ريال «12»، وأتلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا «3»، وأتلتيكو مدريد «2».
ورغم تأهله إلى نهائي السوبر للعام الثاني توالياً، إلا أن برشلونة لم يقدّم صورة مشرقة أمام أوساسونا، وصيف الكأس المحلية، والذي يشارك للمرة الأولى في هذه المسابقة، حيث يعاني لتحقيق الانتصارات آخرها أمام بارباسترو من الدرجة الرابعة 3-2 في الكأس.
وقرر تشافي إبقاء المهاجم البرتغالي جواو فيليكس على مقاعد البدلاء، والزج بالبرازيلي رافينيا والمهاجمين المخضرم ليفاندوفسكي «35 عاماً» وفيران توريس.
افتتح برشلونة التسجيل بعد تمريرة في العمق من جوندوجان إلى الخطير ليفاندوفسكي الذي سددها في الشباك «59».
وخرج توريس وسيرجي روبرتو، ودخل فيليكس وبيدري العائد إلى الملاعب بعد غياب استمر لقرابة شهر للإصابة، بدلاً منهما «62».
وقبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية، وجه برشلونة ضربة قاضية لأوساسونا، بعد مجهود فردي من فيليكس الذي مرر إلى لامين يامال داخل المنطقة سددها بقدمه اليسرى في الشباك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وهو الهدف الأول للاعب ابن الـ 16 ربيعاً منذ أكتوبر الماضي.
قال دي يونج لقناة «موفيستار» عقب نهاية المباراة «صحيح أنه مر بعض الوقت منذ أن فزنا بأكثر من هدف، لكن هذا لا يهم، الأمر يتعلق بالفوز واللعب بشكل جيد، لقد لعبنا مباراة قوية، وعلينا أن نتطور، ونحن نتطور، هو فريق جديد تماماً هذا العام مع الكثير من التغييرات وتحتاج دائماً إلى وقت للتطور».
وأضاف «تحتاج إلى وقت للتأقلم مع زملائك في الفريق، وتعرضنا للكثير من الإصابات أيضاً، هناك مباراة نهائية ضد ريال مدريد، وهو أمر رائع، فريقان على أعلى مستوى».

 

السعودية
السوبر الإسباني
برشلونة
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
أوساسونا
ليفاندوفسكي
لامين يامال
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