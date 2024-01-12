السبت 13 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أنتيتوكونمبو وليبرون يتصدران تصويت «أول ستارز»

أنتيتوكونمبو وليبرون يتصدران تصويت «أول ستارز»
12 يناير 2024 09:12

نيويورك (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
عاصفة ثلجية تُعطل برامج الحملات الانتخابية في ولاية أيوا
منتخب السلة يبدأ معسكر البطائح قبل «دولية دبي»


واصل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو «ميلووكي باكس»، وليبرون جيمس «لوس أنجلوس ليكرز» تصدر تصويت المشجعين المخصص لمباراة كل النجوم «أول ستارز» السنوية التقليدية التي تجمع نجوم المنطقتين الشرقية والغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وسيتم تحديد اللاعبين الأساسيين في النسخة الرقم 73 من المواجهة السنوية، المقرر إجراؤها في 18 فبراير في إنديانابوليس، من خلال صيغة تتضمن تصويت المشجعين بنسبة 50 في المئة، ولاعبي الدوري والصحفيين بنسبة 25 في المئة لكل منهما.
وتصدر أنتيتوكونمبو المنطقة الشرقية و«أن بي ايه» بشكل عام برصيد 3.475.698 ملايين صوت، فيما حلّ «الملك» جيمس في صدارة المنطقة الغربية وفي المركز الثاني في الترتيب العام مع 3.096.031 ملايين صوت، بعد إصدار نتائج التصويت الثاني.
وينتهي التصويت في 20 الشهر الحالي، على أن يتم الكشف عن أسماء اللاعبين الأساسيين في التشكيلتين لمباراة «أول ستارز» في 25 منه.
وخلف أنتيتوكونمبو في الشرقية، نال الكاميروني جويل إمبيد «فيلادلفيا سفنتي سيكرز»، أفضل لاعب في الدوري المنتظم الموسم الماضي، 2.975.987 صوتاً، وتلاه جايسون تايتوم من بوسطن سلتيكس بـ 2.939.663 صوتاً، وتايريز هاليبرتون لاعب إنديانا بايسرز «2.192.810»، وموزع لعب أتلانتا هوكس تراي يونج «1.449.485» الذي يتقدم بفارق ضئيل على داميان ليلارد زميل يانيس في ميلووكي «1.414.122».
وانضم إلى جيمس في الغربية، الصربي نيكولا يوكيتش الذي قاد دنفر ناجتس للفوز باللقب في الموسم الماضي، علماً أنه تُوج أفضل لاعب في النهائيات «2.777.068»، بينما احتل كيفن دورانت نجم فينيكس صنز المركز الثالث بفارق بسيط مع 2.773.809، متقدماً على السلوفيني لوكا دونتشيتش «دالاس مافريكس - 2.508.618» وستيفن كوري بطل الدوري أربع مرات مع جولدن ستايت ووريرز «2.126.037».
ويُعتمد هذا العام نظام المواجهة التقليدية بين لاعبي المنطقتين الغربية والشرقية، بعد ست سنوات من اختبار نظام آخر في محاولة لإعادة الهيبة والاهتمام لمواجهة كثيراً ما تعرضت للانتقاد بسبب عدم الالتزام من اللاعبين المشاركين.

 

كرة السلة
أميركا
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
يانيس أنتيتوكونمبو
ليبرون جيمس
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
جانب من حصاد القمح في الهند
الأخبار العالمية
الهند تمدد قرارها بشأن تصدير القمح
اليوم 18:47
محمد بن راشد يحضر أفراح السبوسي والمنصوري
علوم الدار
محمد بن راشد يحضر أفراح السبوسي والمنصوري
اليوم 18:30
أبوظبي
علوم الدار
الطقس صحو نهاراً ورطب في الليل غداً
اليوم 18:14
أستراليا تكسب الهند بـ«هدفين»
الرياضة
أستراليا تكسب الهند بـ«هدفين»
اليوم 18:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©