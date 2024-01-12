أنتيتوكونمبو وليبرون يتصدران تصويت «أول ستارز»

نيويورك (أ ف ب)



واصل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو «ميلووكي باكس»، وليبرون جيمس «لوس أنجلوس ليكرز» تصدر تصويت المشجعين المخصص لمباراة كل النجوم «أول ستارز» السنوية التقليدية التي تجمع نجوم المنطقتين الشرقية والغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسيتم تحديد اللاعبين الأساسيين في النسخة الرقم 73 من المواجهة السنوية، المقرر إجراؤها في 18 فبراير في إنديانابوليس، من خلال صيغة تتضمن تصويت المشجعين بنسبة 50 في المئة، ولاعبي الدوري والصحفيين بنسبة 25 في المئة لكل منهما.

وتصدر أنتيتوكونمبو المنطقة الشرقية و«أن بي ايه» بشكل عام برصيد 3.475.698 ملايين صوت، فيما حلّ «الملك» جيمس في صدارة المنطقة الغربية وفي المركز الثاني في الترتيب العام مع 3.096.031 ملايين صوت، بعد إصدار نتائج التصويت الثاني.

وينتهي التصويت في 20 الشهر الحالي، على أن يتم الكشف عن أسماء اللاعبين الأساسيين في التشكيلتين لمباراة «أول ستارز» في 25 منه.

وخلف أنتيتوكونمبو في الشرقية، نال الكاميروني جويل إمبيد «فيلادلفيا سفنتي سيكرز»، أفضل لاعب في الدوري المنتظم الموسم الماضي، 2.975.987 صوتاً، وتلاه جايسون تايتوم من بوسطن سلتيكس بـ 2.939.663 صوتاً، وتايريز هاليبرتون لاعب إنديانا بايسرز «2.192.810»، وموزع لعب أتلانتا هوكس تراي يونج «1.449.485» الذي يتقدم بفارق ضئيل على داميان ليلارد زميل يانيس في ميلووكي «1.414.122».

وانضم إلى جيمس في الغربية، الصربي نيكولا يوكيتش الذي قاد دنفر ناجتس للفوز باللقب في الموسم الماضي، علماً أنه تُوج أفضل لاعب في النهائيات «2.777.068»، بينما احتل كيفن دورانت نجم فينيكس صنز المركز الثالث بفارق بسيط مع 2.773.809، متقدماً على السلوفيني لوكا دونتشيتش «دالاس مافريكس - 2.508.618» وستيفن كوري بطل الدوري أربع مرات مع جولدن ستايت ووريرز «2.126.037».

ويُعتمد هذا العام نظام المواجهة التقليدية بين لاعبي المنطقتين الغربية والشرقية، بعد ست سنوات من اختبار نظام آخر في محاولة لإعادة الهيبة والاهتمام لمواجهة كثيراً ما تعرضت للانتقاد بسبب عدم الالتزام من اللاعبين المشاركين.