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الرياضة

المغرب يستعد لكأس أفريقيا بـ «ثلاثية»

المغرب يستعد لكأس أفريقيا بـ «ثلاثية»
12 يناير 2024 09:18

ياموسوكرو (أ ف ب)

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فاز المنتخب المغربي على نظيره السيراليوني 3-1 ودياً، في مدينة سان بيدرو في كوت ديفوار التي تستضيف نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم من 13 الشهر الحالي حتى 11 فبراير المقبل.
وسجل ثلاثية المغرب مهاجم إشبيلية الإسباني يوسف النصيري هدفين «30 و55»، وجناح الريان القطري سفيان بوفال «35»، وكان منتخب سيراليون افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة.
وهي المواجهة الخامسة بين المنتخبين، حيث تميل الكفة للمغرب الذي خرج فائزاً في أربع مباريات مقابل تعادل.
دخل «أسود الأطلس» تاريخ نهائيات كأس العالم، عندما أصبحوا أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف النهائي، قبل أن يخسر أمام فرنسا، وذلك بعد أن أطاح منتخبي إسبانيا والبرتغال المرشحين للمنافسة على اللقب.
ويلعب المغرب بقيادة المدرب وليد الركراكي في المجموعة السادسة، إلى جانب جمهورية الكونغو الديموقراطية وزامبيا وتنزانيا التي تستهل مغامرتها أمامها الأربعاء المقبل.
ويبقى أفضل إنجاز للمغرب التتويج القاري باللقب عام 1976 في أثيوبيا وحلوله وصيفاً عام 2004.

 

المغرب
كأس أمم أفريقيا
سيراليون
كأس العالم
فرنسا
إسبانيا
البرتغال
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