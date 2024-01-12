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الرياضة

بونوتشي.. «التجربة التركية»

بونوتشي.. «التجربة التركية»
12 يناير 2024 09:28

إسطنبول (أ ف ب)

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انضم المدافع المخضرم الإيطالي ليوناردو بونوتشي إلى فنرباخشة متصدر الدوري التركي لكرة القدم، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي.
وانتقل بونوتشي «36 عاماً» الفائز مع منتخب بلاده بكأس أوروبا 2020، والتي أقيمت في العام التالي، بسبب تداعيات فيروس كورونا، إلى تركيا بعد أشهر قليلة فقط من تعاقده مع أونيون برلين الألماني، بعد 12 عاماً قضاها في صفوف يوفنتوس على فترتين، علماً أنه لعب مع ميلان في موسم 2017-2018.
أكد المسؤولون عن النادي التركي أن «المدافع صاحب الخبرة الكبيرة سيرتدي قميص فنرباخشة حتى نهاية موسم 2023-2024».
ويأمل فنرباخشة في أن يسهم وصول بونوتشي في فوزه بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2014.
وكان بونوتشي الذي سيلعب إلى جانب المهاجم المخضرم البوسني إيدن دجيكو «37 عاماً»، أشار على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن هذا سيكون على الأرجح موسمه الأخير لاعباً.

تركيا
إيطاليا
بونوتشي
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