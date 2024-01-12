سباق النخبة يدشن النسخة الثامنة لـ «السلم للدراجات»



دبي (الاتحاد)



تنطلق يوم الأحد منافسات النسخة الثامنة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، وذلك بإقامة «سباق النخبة»، من سد حتّا وصولاً إلى منطقة سيح السلم في محمية المرموم بدبي.

وأنهت اللجنة المنظمة الترتيبات لإقامة «سباق النخبة»، عبر تأمين المسار الذي يمتد لمسافة 182 كلم، إلى جانب تسجيل المشاركين، حيث سيكون السباق مخصصاً لدراجي الأندية والمحترفين المقيمين بالدولة، الهواة الإماراتيين، واتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، بحد أقصى يصل إلى 250 دراجاً بنظامي الفردي، والفرقي بحيث يضم كل فريق من 3 إلى 7 لاعبين، من دون إقامة سباقات تأهيلية.

وأكد عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن السباق من حتّا إلى محمية المرموم، يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث يمزج هذا السباق بين النشاط الرياضي وروعة منطقة حتّا وطبيعتها الخلابة، وكذلك المواقع التي سيعبر خلالها الدراجون، وصولاً إلى منطقة المرموم في تنقل رائع من المناطق الجبلية الى المناطق الصحراوية، مروراً بمناطق ذات تنوع جغرافي وحضري رائع.

وأضاف: «نحرص في اللجنة المنظمة العليا على مواصلة تطوير السباق على مستوى المسارات، وأيضاً التنافس وتحفيز الدراجين، ولذلك قررنا إدراج 4 محطات للسرعة («سبرينت»، بواقع محطتين على الطريق العام بين حتا ودبي، ومحطتين داخل منطقة السلم، ويتم منح الدراجين الأربعة الفائزين في المحطات نقاطاً حسب ترتيب وصولهم، وهي 5 و3 و2 ونقطة، وفي نهاية السباق يتم منح جائزة للدراج الذي حصد أكبر عدد من النقاط».

واعتمدت اللجنة المنظمة العليا مسار السباق الذي ينطلق من عند سد حتّا، الذي كان يعتبر من المعالم الطبيعية البارزة، وسبق أن احتضن احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 50، إلى جانب أنه مقصد المقيمين والسياح، كما هو حال مدينة حتّا عموماً إحدى أهم الوجهات الحضارية، ليمتد بعد ذلك السباق عبر إمارة دبي، وصولاً إلى منطقة سيح السلم في محمية المرموم الصحراوية، وتعتبر أكبر محمية طبيعية في الإمارات.

وتتعاون جهات عدة من شركاء النجاح في دعم البطولة والسباق، مثل القيادة العامة لشرطة دبي، مجلس دبي الرياضي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وقناة دبي الرياضية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وغيرها.

وتضم النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية أربعة سباقات هي النخبة والسباق إلى الفضاء المخصص للهواة الرجال وسباق السلم الصحراوي المفتوح وسباق النخبة للسيدات تقام خلال يناير وفبراير، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 3.5 مليون درهم.

من جهة ثانية، أكد علي سيف اليعربي الحكم العام للبطولة مشاركة 12 حكماً مواطناً في تحكيم السباق، إضافة إلى 3 حكام متدربين، تم ضمهم إلى طاقم الحكام بقرار من اللجنة المنظمة العليا للبطولة، بهدف الاحتكاك وكسب الخبرة لتجهيزهم للمستقبل، مشيراً إلى أن تعيين الحكام يتم بالتنسيق مع اتحاد الدراجات الهوائية، حيث يتم اختيار أفضل حكام المتخصصين للطريق وآخرين للوصول إلي «حكم ميقاتي»، لأن عملية تسجيل الدراجين على خط النهاية تتم إلكترونياً، وكذلك بطريقة يدوية، إلى جانب حكم مساح، وهو الحكم الذي يرافق آخر متسابق.