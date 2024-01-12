من يقدر على راتب مبابي؟



أنور إبراهيم (القاهرة)



لن تكون مسألة التعاقد مع «النجم الشاب» كليان مبابي «25 عاماً»، مهاجم باريس سان جيرمان، سهلة أو هينة على أي نادٍ يرغب في ضمه إلى صفوفه الصيف المقبل، في حال إعلانه قراره النهائي بالرحيل عن «حديقة الأمراء»، وإن النادي الذي يرغب في الحصول على خدماته، سواء كان ريال مدريد أو ليفربول، وهما اللذان يبديان رغبة شديدة في ضمه، يحتاج إلى مبالغ كبيرة للوفاء بما يطلبه «فتى بوندي المدلل»، عند رحيله «مجاناً» في يونيو المقبل.

وإذا كان ريال مدريد هو المرشح الأول لضم مبابي، فإن صحيفة تلجراف الإنجليزية كشفت النقاب عن أن النادي الذي يقع عليه اختيار اللاعب، لابد أن يكون على استعداد لدفع راتب سنوي لا يقل عن 75 مليون يورو «خالصة من الضرائب»، وأن يدفع أيضاً «مكافأة توقيع» كبيرة جداً، وإن كانت الصحيفة لم تفصح عن قيمتها، ولكن حددتها مصادر أخرى بنحو 100 مليون يورو، ولكن الصحيفة قالت: «من يرد مبابي فعليه أن يرصد مبلغاً كبيراً، حتى يمكنه الحصول على خدماته عند نهاية عقده مع سان جيرمان «صيف 2024».

غير أن بعض المصادر الصحفية الفرنسية، أشارت إلى أن بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، وافق على الانتقال إلى ريال مدريد، ولكن «أسرة» اللاعب نفت ذلك تماماً، مؤكدة أن مبابي لم يتخذ أي قرار يتعلق بمستقبله، بل إن نفس المصادر أشارت إلى أن اللاعب وافق على أن يُخطر ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان بخطوته القادمة أياً كانت، قبل أن يعلنها على الملأ.

وأضافت أن «الباريسي» بصدد دراسة احتمالات رحيل مبابي، وإن الموعد الذي حدده اللاعب لإعلان قراره، ربما يكون خلال أيام قليلة، في الوقت الذي ينتظر فيه ريال مدريد وليفربول وسان جيرمان أيضاً، بلهفة معرفة القرار.

وفي سياق مختلف، وعلى المستوى الرياضي، أبدى ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا موافقته على مشاركة مبابي في دورة الألعاب الأولمبية القادمة، والتي تقام في باريس الصيف المقبل، ليكون تحت قيادة مواطنه تيري هنري المدير الفني للمنتخب الأولمبي.

وقال توني إستنجيه رئيس اللجنة المنظمة لدورة باريس الأوليمبية، إن مبابي أبدى رغبته الشديدة في تمثيل بلاده في الدورة، مشيراً إلى أن ديشامب لا يمانع ذلك، بل يرحب به.

وفي تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون الفرنسي، قال ديشامب: إذا كان مبابي يريد ذلك، ولديه القدرة على الجمع بين المشاركة في «يورو2024» بألمانيا مع المنتخب الأول، والتي تبدأ 14 يونيو وتنتهي 14 يوليو، والمشاركة في الدورة الأولمبية التي تبدأ في 26 يوليو وتنتهي 11أغسطس، ليس لدينا أي مانع، لأن تلك مهمة وطنية ومشاركة مبابي فيها يزيد من قوة «الأولمبي» وقدرته على المنافسة على الفوز بذهبية كرة القدم.

يذكر أن اللاعبين الذين يشاركون في دورة كرة القدم بالدورة الأولمبية لا تزيد أعمارهم على 23 عاماً، ولكن يسمح بمشاركة 3 لاعبين فوق السن، ومن الممكن أن يكون مبابي أحدهم، في حالة موافقة ناديه وقتها على المشاركة، لأن اللعب في الدورة يتطلب ضرورة موافقة النادي الذي ينتمي إليه على مشاركته فيها.