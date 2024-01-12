الأرقام القياسية في أفريقيا تخضع لسحر «الفراعنة» وقوة «الأسود»!



عمرو عبيد (القاهرة)



إذا كانت النُسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية لا تضم أي وجه جديد بين منتخباتها، للمرة الأولى منذ عام 2015، فإن 12 من أبطال القارة السابقين يتنافسون بقوة فيها، ويأتي على رأسهم المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي التاريخي، بـ7 بطولات، ومعه الكاميرون «صاحب الخماسية» وغانا بـ4 ألقاب، مقابل 3 لنيجيريا و«ثنائية» كوت ديفوار والجزائر الكونغو الديمقراطية، ويُمنّي «الفراعنة» نفسه بمحاولة التخلص من «العقدة الأفريقية»، التي حرمته من الفوز بلقبي 2017 و2021، مكتفياً بالوصافة، بعدما غابت عنه الكأس منذ عام 2010، والطريف أن «العقدة» التي ظل الإعلام المصري يتحدث عنها طوال عشرات السنوات، كانت تتمثّل في عدم تأهل «الفراعنة» إلى كأس العالم، لكنها باتت الآن متعلقة بعدم قدرته على الفوز بالكأس الأفريقية، التي يعتبر ملكها المُتوج برقمه القياسي، المتجمد منذ 14 عاماً.

ومنذ عام 2006، لم يتمكن منتخب الدولة المستضيفة من اقتناص اللقب، وهو ما يسعى منتخب كوت ديفوار لتغييره هذه المرة، حيث كان «الفراعنة» آخر من حقق ذلك بين جماهيره قبل 18 عاماً، والغريب أن المنتخب المصري نفسه رسّخ ذلك «التقليد» بحصده لقبين متتاليين آخرين في 2008 و2010 داخل أرض غانا وأنجولا، قبل أن يعاني هو الآخر الخروج المُبكر في النُسخة التي استضافها عام 2019.

والأكثر غرابة أنه منذ «ثلاثية الفراعنة» تلك، لم يتمكن أي منتخب آخر من الاحتفاظ باللقب على الإطلاق، حيث شهدت آخر 6 نسخ تتويج 6 أبطال مختلفين، بينهم الفوز الأول التاريخي للسنغال عام 2021، ومثله عام 2012 لزامبيا، بجانب استعادة الآخرين الكأس بعد غياب طويل جداً، بفارق 29 عاماً لـ«محاربي الصحراء»، و23 لـ«الأفيال»، و19 لـ«النسور الخُضر»، و15 لـ«الأسود التي لا تُقهر»!

ويملك المنتخب المصري الكثير من الأرقام القياسية الخاصة بالبطولة، حيث يعد الأكثر مُشاركة في 25 نسخة سابقة، لعب خلالها 107 مباريات، وهو الأكثر تحقيقاً للفوز في 60 مباراة، والأغزر تسجيلاً للأهداف بـ168 هدفاً، وهو المنتخب الوحيد الذي تُوّج بالكأس 3 مرات متتالية، ويعد حارس مرماه «الأسطوري» الأسبق، عصام الحضري، أكبر لاعب شارك في بطولة الكأس الأفريقية، حيث بلغ عمره 44 عاماً و21 يوماً في بطولة 2017.

كما يملك «الفراعنة» الهداف الأكبر سناً عبر التاريخ، عندما سجّل «الأيقونة» حسام حسن في بطولة 2006، عندما كان يبلغ عمره 39 و5 أشهر و24 يوماً، في حين أحرز رأفت عطية أول أهداف «الكان» عام 1957 في نفس النُسخة التي سجّل فيها محمد دياب العطار الشهير بـ«الديبة» أول «هاتريك» في تاريخ البطولة، كما أن المدرب المصري هو الوحيد الذي تمكن من الفوز بـ3 كؤوس متتالية بين 2006 و2010.



وبعيداً عن المنتخب المصري، فإن الكاميروني صامويل إيتو هو الهداف التاريخي لكأس الأمم الأفريقية، برصيد 18 هدفاً، في حين أن مواطنه، ريجوبير سونج، المدرب الحالي لـ«الأسود»، هو الأكثر لعباً بـ36 مباراة في 8 بطولات، في حين أن أفضل هداف في نسخة واحدة سجّل 9 أهداف عام 1974 وهو نداي مولامبا من زائير «المعروفة حالياً باسم الكونغو الديمقراطية»، ويُعد عصام الحضري وأحمد حسن الوحيدان اللذان فازا بالكأس 4 مرات، أما المدربان، فإن الفرنسي هيرفي رينارد هو الوحيد الذي حصد الكأس مع منتخبين مختلفين، زامبيا 2012 وكوت ديفوار 2015، بينما قاد مواطنه «العجوز المخضرم» كلود لوروا 6 منتخبات مختلفة في 9 نسخ للبطولة خلال 38 مباراة، وجميعها أرقام قياسية إعجازية.