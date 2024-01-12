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الرياضة

«دبي لأصحاب الهمم» يطلع على تحضيرات «فزاع 2024»

«دبي لأصحاب الهمم» يطلع على تحضيرات «فزاع 2024»
12 يناير 2024 12:00

دبي (الاتحاد)

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اطلع مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم في اجتماعه، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، على استعدادات النادي، لتنظيم بطولات فزاع الدولية، والتي تدشنها ألعاب القوى من 7 إلى 15 فبراير المقبل، تعقبها رفعات القوة والقوس والسهم من 28 فبراير إلى 7 مارس.
وناقش المجلس مقترح مكتب بطولات فزاع الخاص بإضافة بطولات جديدة السباحة البارالمبية، كرة الطاولة، التزلج على اللوح البارالمبي ودمج لعبتي الدراجات اليدوية وسباق بارامارثون، مع غير « أصحاب الهمم»، بما يتناسب مع أجندة الاتحادات الدولية.
وأكد المجلس أن رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تحققت حينما وجه سموه بإقامة بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، لدمج هذه الفئة في المجتمع، عبر بوابة الرياضة، لتصبح فزاع نموذجاً رائداً ومركزاً للتميز الرياضي، بعد تدشين النسخة الأولى عام 2009، مبيناً أن متابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، راعي بطولات فزاع عززت النجاحات، لتلعب دوراً مهماً في تطوير الحركة الرياضية لأصحاب الهمم في العالم.
واطلع المجلس على التقرير المالي لعام 2023، واعتمد تكريم الرياضيين المتميزين موسم 2022- 2023.

الإمارات
دبي
نادي دبي لأصحاب الهمم
ألعاب القوى
ثاني جمعة بالرقاد
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