«شباب الجودو» ينتظم في معسكر القيروان

أبوظبي (الاتحاد)



يواصل منتخب شباب الجودو تدريباته اليومية، على فترتين صباحية ومسائية، عقب وصوله إلى تونس، لإقامة معسكر تدريبي بمدينة القيروان التونسية، استعداداً للمشاركات القادمة، ومن بينها دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024، التي تستضيفها الإمارات في أبريل المقبل، بجانب المنافسات العربية والآسيوية، وأيضاً مشاركة لاعبي الدوليين مع الأندية في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والدوري المحلي لتلك الفئة، والبطولة السنوية لكأس سفير اليابان لدى الدولة، والمقررة في أبوظبي، ما يسهم في ارتفاع المستوى الفني.

ويضم المنتخب الشاب في معسكر القيروان، 10 لاعبين، وهم منذر موسى البلوشي، ومحمد نبيل النقبي، وعلي راشد النقبي، وأحمد عبد الله يوسف «خورفكان»، وعلي حسن إبراهيم، وحميد سعيد الحمادي «اتحاد كلباء»، ومانع جمعة عبد الرحمن، وحمد أحمد خميس «الشارقة»، وسيف سالم الحمادي «الفجيرة للفنون القتالية»، وذياب إبراهيم الجنيبي «الشارقة للدفاع عن النفس، وبإشراف المدرب جعفر النخلي، ويتضمن البرنامج تدريبات تدريجية، سواء على فترتين، أو ثلاث فترات، بمعسكر التدريب المشترك الذي يضم 115 لاعباً، مع خوض المباراة التجريبية الأولى اليوم مع منتخب الصفوة في صفاقس، والثانية الثلاثاء المقبل، مع تجمع أندية الشباب، قبل العودة 20 يناير الجاري

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد على الاطمئنان على وصول بعثة منتخب الشباب التي يرأسها محمد جاسم أمين السر المساعد، وتضم شعبان السيد المدير الفني، والانتظام في برنامج التدريب حسب المخطط له، بما ينعكس على منتخب المستقبل بالفائدة الفنية المستقبلية.