مباريات حاسمة في «الجولة 11» لدوري الطائرة



معتصم عبدالله (دبي)



تشهد «الجولة 11»، من دوري الرجال للكرة الطائرة، مساء السبت، 4 مواجهات منتظرة، حينما يحل شباب الأهلي «المتصدر» ضيفاً على العين، وبني ياس «الوصيف» أمام مضيفه الجزيرة «الثالث»، فيما يستقبل الوصل «الرابع» ضيفه حتا «الأخير»، ويلتقي النصر «السادس» بضيفه عجمان «السابع».

ودخل سباق المرحلة الأولى للدوري مراحل حاسمة، مع اقتراب نهاية الدور الأول في 27 يناير الجاري، بإقامة «الجولة 14» والأخيرة، قبل انطلاق المباريات الإقصائية في المرحلة الثانية «البلاي أوف»، خلال مارس المقبل.

ويتصدر «الفرسان» ترتيب الدوري «23 نقطة»، مقابل «21 نقطة» لـ «السماوي» الوصيف، فيما يحتل «فخر أبوظبي» المركز الثالث وله «20 نقطة» بفارق 7 نقاط كاملة عن «الإمبراطور» الرابع، و«الزعيم» الخامس، وله «14 نقطة»، مقابل «13 نقطة» لـ «العميد» السادس، و«11 نقطة» لـ «البرتقالي» قبل الأخير، فيما يقبع «الإعصار» في المركز الأخير، وله «5 نقاط».

مباريات السبت



العين – شباب الأهلي 19:00

الجزيرة – بني ياس 19:00

الوصل – حتا 19:00

النصر – عجمان 19:00