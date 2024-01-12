«دبي الرياضي» يستقطب المواهب في المبارزة



دبي (الاتحاد)



أطلق مجلس دبي الرياضي مبادرة جديدة لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية الوطنية في المبارزة من عمر 10 إلى 12 سنة، تستمر 4 سنوات، بالتعاون مع اتحاد المبارزة وأكاديمية إم كي للمبارزة، وتقام فعالياتها في مقر الأكاديمية، بمجمع حمدان الرياضي.

وتهدف المبادرة إلى تطوير رياضة المبارزة في الدولة، وزيادة أعداد الممارسين في هذه الرياضة الأولمبية، وصناعة أبطال من أبناء الوطن من البنين والبنات قادرين على تمثيل الدولة في مختلف البطولات والمسابقات الدولية المستقبلية، بما يؤهلهم للوصول إلى أعلى المستويات، والحصول على ميداليات في دورات الألعاب الأولمبية مستقبلاً.

وتم فتح باب التسجيل المجاني في المبادرة من الناشئين والناشئات، كما يتم إجراء مجموعة الاختبارات والقياسات المتنوعة، لاختيار أفضل 12 رياضياً من بين المسجلين، للاستمرار في البرنامج التدريبي المجاني، لمدة 4 سنوات، بهدف تنمية مهاراتهم وإعدادهم للألعاب الأولمبية المقبلة.

ويتم الإعلان عن القائمة النهائية للرياضيين الذين يكملون البرنامج التدريبي 16 فبراير 2024، وتنطلق الدورات التدريبية للمبارزين المواهب 20 فبراير، وتستمر مرتين في الأسبوع، الاثنين والأربعاء، ابتداء من الساعة الرابعة والنصف عصراً إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وقال ميخائيل كوزيف مدير ورئيس أكاديمية إم كي للمبارزة: نقوم في الأكاديمية بتطوير المهارات الفنية ودعم المسؤولية المجتمعية للشباب، من خلال العمل الجماعي، والتضامن، والتحمل، واللعب النظيف، وتعزيز قدرات القيادة لديهم، وندرك ما يلزم لتحقيق نجاح المبارزة، وكيفية استقطاب المواهب وتطويرها، وتحفيزها لحصد البطولات، ونحرص على تقديم خبراتنا الرياضية، من خلال تنظيم مجموعة متكاملة من برامج التدريب الفنية والبدنية والإعداد النفسي والتغذية السليمة، وتتمثل رؤية المبادرة في تمكين الفتيات والفتيان الشبان، من تعلم فنون المبارزة، وتشجيع الشباب على اعتماد نمط حياة أكثر نشاطاً وصحة وسعادة.

وأضاف: نسعى لتطوير نماذج ناجحة من الأبطال متشبعين بالقيم الإنسانية التي تُلهم الأجيال القادمة لتحقيق المزيد من النجاحات والبطولات للإمارات في المبارزة على المستويين الإقليمي والدولي، لذلك أدعو شباب وشابات الوطن للمسارعة في التسجيل، لأن الأماكن محدودة، ونعدهم بأنهم يخوضون تجربة فريدة يكتشفون خلالها شغفهم بالمبارزة، لتصبح جزءاً من مستقبلهم الرياضي.