«غنتوت» يوزع «الحقائب الإدارية»



غنتوت (الاتحاد)

شهد اجتماع مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، توزيع الحقائب الإدارية، حيث يتولى فارس سهيل اليبهوني رئاسة اللجنة التنفيذية، وعضوية صالح محمد الجزيري، ناصر الشامسي، وخالد المرزوقي، فيما يرأس فارس اليبهوني لجنة التدقيق الداخلي، ويرأس ناصر الشامسي، لجنة الموارد البشرية، فيما يرأس صالح الجزيري لجنة المشتريات، وتم الاتفاق على وضع خطة استراتيجية للنادي، مع الاهتمام بالتسويق والإعلام.

ويعد الاجتماع هو الأول للمجلس بتشكيله الجديد، والذي يترأسه سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وعضوية سعيد بن حوفان المنصوري، «نائباً للرئيس»، ومطر سهيل اليبهوني، وصالح محمد الجزيري، وفارس سهيل اليبهوني، وناصر عبدالله الشامسي، وأحمد عبدالله الرميثي، وخالد سعيد المرزوقي «عضواً منتدباً».

ووجه أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع الذي عقد بمقر النادي، الشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، على الثقة التي أولاها لهم، آملين أن يكونوا عند حسن ظن سموه، ويسهموا بجهدهم في تحقيق الأهداف المنشودة التي أسس من أجلها هذا الصرح الرياضي العريق.

وثمن سعيد بن حوفان المنصوري، جهود سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي منذ التأسيس، لدعمه المستمر لبولو الإمارات ورعايته ورئاسته برؤية ثاقبة وضع لبناتها سموه، من أجل مواكبة التطور والتميز والريادة في كافة المجالات، لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح، خدمه لهذا الصرح الرياضي الخدمي والمجتمعي الشامخ.

وأكد خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي، أن المرحلة المقبلة تمثل استكمالاً لمسيرة العطاء بفضل الجهود والخبرات المتراكمة لأعضاء المجلس، ومواصلة لمرحلة جديدة نحو النهوض والشموخ بالنادي، وفق رؤية استشرافية طموحة تسعى لاستدامة الريادة والتميز، وترسم خريطة طريق نحو مستقبل عامر بالمزيد من الإنجازات والنجاحات على المستويات الإقليمية والقارية والدولية.