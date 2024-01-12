«حميم العجبان» بطل «تحضيري» كأس رئيس الدولة



عصام السيد (أبوظبي)



تألق «طارق» لياس للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في سباق صحراء ليوا، والجواد «حميم» لإسطبلات العجبان، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، في «تحضيري» كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بمضمار أبوظبي، ضمن حفله الخامس، وتألف من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبلغت الجوائز 810 ألف درهم، بمشاركة حوالي 101 خيل.

وبأسلوب كلاسيكي، اكتسح المهر «طارق» بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، منافسيه في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، على لقب صحراء ليوا، البالغ إجمالي جوائزه 40 ألف درهم، ومسجلاً زمناً 1:45:13 دقيقة.

وجاء فوز «حميم» بسباق «تحضري» كأس رئيس الدولة، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة باتريك كوسجريف، الشوط الثالث ضمن لمسافة 2200 متر «قوائم»، البالغ مجموع جوائزه 100 ألف درهم، وسجل البطل زمناً 2:27:73 دقيقة.

وأكدت المهرة «تي أس أريزونا» لجمعة مبارك الجنيبي، بإشراف قيس عبود، وقيادة الفارس البرازيلي بيرناردو بينيرو «ثنائية»، حُسن ترشيحها، بفوز سهل بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة «هانديكاب»، البالغ مجموع جوائزه 70 ألف درهم، والمُخصص لخيول إنتاج الإمارات في الشوط الأول، لمسافة 2200 متر، وسجلت ابنة «أيه أف البحر» زمناً 1:04:76 دقيقة.

ونجح الجواد «هيروس دي لاجارد»، للشيخ ناصر محمد الحشار، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، في التفوق على نخبة من الخيول في سباق الرويس للفئة الثالثة، في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، البالغ مجموع جوائزه 300 ألف درهم، وسجل البطل زمناً 1:16:21 دقيقة.

وخطف «الديناري» للرحماني للسباقات، بإشراف المدرب أحمد المحيربي، وقيادة بن كوين، خامس الأشواط لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة على لقب صحراء ليوا، القسم الثاني البالغ مجموع جوائزه 40 ألف درهم، وسجل البطل 1:47:37 دقيقة.

وواصل الجواد «اتش ام الشاهين» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وقيادة كريستيان ديمورو، مسلسل عروضه، ليحقق فوزه الثالث على التوالي هذا الموسم، والذي جاء في بطولة أبوظبي في الشوط السادس لمسافة 1600 متر للخيول البالغ مجموع جوائزها 180 ألف درهم، ومسجلاً 1:44:11 دقيقة.

وكان «أريبيان تيل» لعائلة شوبرا، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي مسك ختام الأمسية، بالفوز بفارق رأس بسباق الخيول المهجنة الأصيلة للمبتدئة لمسافة 1600 متر البالغ مجموع جوائزها 80 ألف درهم، ومسجلاً 1:37:02 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين، المهندس علي الشيبه مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «إفهار»، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.



علي الشيبه:

منشآت جديدة في الأكاديمية وتجهيزات متكاملة للكأس الغالية



أكد المهندس علي الشيبه مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، انطلاق أكاديمية نادي أبوظبي لتعليم الفروسية والقفز والترويض، مطلع فبراير المقبل، بعد الترتيبات الكبيرة التي قام بها النادي لتجهيز المنشآت والميادين الثلاثة بأفضل أنظمة الري «النظام الأرضي»، وتحديث غرف تبديل الملابس والمطاعم، بما يتماشى مع استراتيجية النادي التطويرية التي تستهدف تحقيق المؤشرات التي تلبي تطلعات جميع جماهير النادي بفئاتها المختلفة.

وأعلن الشيبه أن النادي يستعد للإعلان عن تفاصيل الترتيبات التنظيمية الخاصة باستضافة النسخة الجديدة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد الاستعدادات المكثفة من اللجان العاملة في الإعداد والترتيب لكل المرافق والمنشآت، حتى يتم تنظيم البطولة بصورة مختلفة عن النسخ الماضية، على قدر التوقعات المنشودة.

وأضاف: قمنا بالعديد من التحسينات في أرضية الميدان التي تتواءم مع قيمة وأهمية «الحدث الغالي» على قلوبنا، والسباق الخامس من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، والذي تضمن سباقات تحضيري كأس صاحب السمو رئيس الدولة «قوائم»، والرويس «للفئة الثالثة»، وبطولة أبوظبي «قوائم»، يمثل أفضل بروفة للفعالية المرتقبة، والسباقات كانت تنافسية وتحديداً الشوط الثالث، كما أن المضمار تميز بحلته الجديدة في الشهر الأول من العام الجديد، بعد العمل التطويري المتكامل في الفترة الماضية، وهناك المزيد من الخطوات الداعمة للتطور في الفترة المقبلة.

