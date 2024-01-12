8 مباريات «دفعة واحدة» في «دوري الأولى» تزامناً مع كأس آسيا

معتصم عبدالله (دبي)



تشهد «الجولة 16» من «دوري الدرجة الأولى»، إقامة 8 مباريات دفعة واحدة، مساء السبت، بالتزامن مع منافسات «كأس آسيا 2023» للمنتخبات، والتي تنطلق بملاعب العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 24 منتخباً، فيما يستعد «الأبيض» لتدشين مشوراه في البطولة بلقاء هونج كونج مساء الأحد، ضمن الجولة الأولى في المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً إيران وفلسطين.

وهي المرة الأولى التي تقام فيها المباريات الثماني في جولات «دوري الأولى»، خلال الموسم الحالي 2023- 2024 في يوم واحد، وذلك بهدف منح الفرصة أمام جماهير أندية «الهواة» متابعة المباراة الأولى لـ «الأبيض» في النهائيات القارية لكأس آسيا.

وتتركز الأنظار في الجولة قبل الأخيرة، قبل ختام الدور الأول لـ «دوري الأولى»، على مباراتي العروبة «بطل الشتاء» والمتصدر برصيد 36 نقطة، أمام مضيفه الحمرية صاحب المركز 13 على ملعب الأخير بالشارقة، فيما يستقبل الظفرة «الوصيف» بـ 28 نقطة، ضيفه جلف أف سي «الثاني عشر»، في المواجهة الأخيرة لـ «فارس الظفرة» في الدور الأول، بحكم غيابه المنتظر بداعي الراحة في «الجولة 17».

وشدد البرازيلي باولو كاميلي مدرب الظفرة، على الأولوية الكبيرة لمباراة الليلة أمام جلف أف سي، وقال في تصريحات لـ «الاتحاد»: «من الضروري جداً أن نحقق الفوز في المباراة الأخيرة في الدور الأول، حتى ننهي النصف الأول من الموسم، في أفضل مركز ممكن، وسيكون أمامنا بعض الوقت، لنستعيد بعض اللاعبين المصابين، وربما نتمكن من التعاقد مع لاعب إضافي، وهذا سيساعدنا كثيراً لنحقق المزيد من النتائج الإيجابية في الدور الثاني».

ويطارد دبا الحصن «الثالث» بـ 28 نقطة، انتزع مركز «الوصافة»، حينما يستقبل ضيفه يونايتد «الثامن» ول 21 نقطة، فيما يواجه العربي «الرابع» وله 26 نقطة التعاون «الحادي عشر»، ويحتضن ملعب الفجيرة مواجهة «الديربي» بين «الذئاب» العاشر برصيد 19 نقطة، وضيفه «النواخذة» السادس، وله 22 نقطة، ويلعب في بقية مباريات الجولة مسافي وسيتي، الجزيرة الحمراء وجلف يوناتيد، مصفوت والذيد.

مباريات السبت

مسافي – سيتي 16:55

الجزيرة الحمراء – جلف يوناتيد 16:55

الفجيرة – دبا 16:55

دبا الحصن – يونايتد 16:55

الحمرية – العروبة 17:00

مصفوت – الذيد 17:00

العربي – التعاون 17:00

الظفرة – جلف أف سي 17:00