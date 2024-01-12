180 لاعباً يشاركون في «الإمارات للياقة البدنية»



رضا سليم (دبي)



كشف اللجنة المنظمة لبطولة الإمارات للياقة البدنية، عن تفاصيل النسخة الثانية «الفجيرة 2024»، والتي ينظمها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتقام 21 و22 يناير الجاري، بمشاركة 180 لاعباً ولاعبة من 44 دولة.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة بمقر الاتحاد في دبي، وحضره أحمد بن ظبوي الفلاسي، رئيس اللجنة المنظمة، ورئيس لجنة اللياقة البدنية في الاتحاد، وأحمد عبدالله آل علي مدير البطولة، وعبد الله الكسواني المنسق الفني للبطولة المدير العام لشركة جنجاك، ومحمد علي العمدة مدير الحكام، وعدد من الشخصيات.

وكشف الفلاسي عن مشاركة 180 لاعباً ولاعبة من 44 دولة، أبرزها الإمارات والسعودية ومصر وبريطانيا وأميركا والبرازيل وإسبانيا والكويت والبحرين وعُمان وكندا والعراق والمكسيك وفرنسا وسوريا والمغرب وكندا والفلبين وأستراليا ونيوزيلندا.

وثمن أحمد بن ظبوي دعم ورعاية سمو ولي عهد الفجيرة، لتنظيم النسخة الثانية من البطولة، مؤكداً أن إقامة البطولة في الفجيرة يمثل إضافة نوعية لرياضة اللياقة البدنية، لما تتمتع به الإمارة من بنى تحتية متميزة، تدعم السياحة الرياضية في الإمارات والفجيرة، وتعزز مفاهيم الاستدامة الرياضية، مثنياً على توجيهات ودعم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية.

وأشار إلى أن إقامة البطولة لها الكثير من الأهداف والمكاسب، في مقدمتها نشر ثقافة ممارسة اللياقة البدنية، وجعلها أسلوب مثالي للحياة، وأيضاً لدعم المنتخبات الوطنية للمشاركة في البطولات الدولية.

وقال أحمد آل علي مدير البطولة، إن اللجنة المنظمة اعتمدت جوائز البطولة البالغة 265 ألف درهم، للفائزين الأوائل في فئات البطولة التسعة، والبطولة تشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين المتميزين، خاصة في فئة المحترفين للسيدات، أبرزهم النيوزيلندية جيمي سايموند والبرازيلية تاسيا ددا، والبريطانية ايڤي هوليس، وفي فئة المحترفين للرجال، يشارك الصربي لوكا دجوكيك حامل لقب النسخة الأولى، والبرازيلي كاليان سوزا، والإيطالي أنريكو زينوني، وفي الفئة المتقدمة للسيدات تشارك المصرية هنا منسي والأيرلندية ريتشل ريدي، والبريطانية نيكيتا لورد، وعلى مستوى لاعبي ولاعبات الفئة المتقدمة للشباب يشارك الإماراتي بدر النوري والمصري عاصم عفت، والسعودي رعد الشرهاني، وفي هواة السيدات تشارك الإماراتية عائشة السعدي، واللبنانية ساره فخوري، والمصرية سها سعيد، وفي فئة الهواة للرجال، يشارك الإماراتيون راشد آل علي وإبراهيم الشامسي وسالم الشاعر وفي فئة الماسترز فوق 40 عاماً، الكويتي مهدي العون، والسوري محمود ناصر، والأردني البراء الكيلاني.