صلاح «الأخطر والأشهر» وأوسيمين «الأغلى» في الكأس الأفريقية!



عمرو عبيد (القاهرة)



تزخر كأس أمم أفريقيا بعشرات النجوم الموجودين في أقوى بطولات الدوري الأوروبية، من أصحاب الشهرة العالمية الفائقة، بجانب كثير من المحترفين داخل حدود «القارة السمراء»، لاسيما المتألقون في بطولات الأندية القارية، وينتظر عشاق الكرة الأفريقية متابعة «صراع الكبار» الذي يصطبغ هذه المرة بألوان قمصان المنتخبات الوطنية، بعيداً عن «معارك الأندية العالمية».

وربما يختلف المحللون حول الاسم الذي يتصدّر «قائمة النجوم اللامعة» في الكأس الأفريقية، لأنه طبقاً للقيمة السوقية والعمر، فإن النيجيري فيكتور أوسيمين يأتي فوق القمة بقيمة 110 ملايين يورو في سن الـ25 عاماً، وهو بطل «الكالشيو» في الموسم الماضي مع نابولي، وصانع الفارق الكبير في إعادة «السماوي» إلى منصات التتويج، وصاحب جائزة الأفضل في أفريقيا 2023، رغم تراجعه بوضوح في الفترة الأخيرة، لكن المصري محمد صلاح صاحب الـ65 مليون يورو، وعمر الـ31 عاماً يخطف الكثير من الأضواء، بسبب وجوده مع ليفربول في «البريميرليج»، لما يملكه «الريدز» والدوري الإنجليزي من شهرة تفوق الوصف في الحقبة الحالية، وكذلك تألقه مؤخراً، وتحطيمه أرقاماً قياسية عدة.

ويتساوى صلاح مع النرويجي هالاند، نجم مانشستر سيتي، فوق قمة هدافي «البريميرليج» بـ14 هدفاً، كما يتساوى أيضاً مع الإنجليزي واتكينز، مهاجم أستون فيلا، في صدارة قائمة صُناع الأهداف، بـ«8 أسيست»، وكان لـ«الملك المصري» كما يُطلق عليه من قبل جماهير ليفربول، الفضل الكبير في تمسّك «الريدز» بصدارة الدوري الإنجليزي حتى الآن، حيث يعيش «قائد الفراعنة» فترة توهج أعادت إليه الكثير من حيويته، وهو ما تتمنى الجماهير المصرية أن ينعكس على قيادته المنتخب إلى منصة التتويج الأفريقية، بعد غياب طويل.



صحيح أن أوسيمين لا يعيش أفضل فتراته مع نابولي هذا الموسم، بعكس الأداء الخيالي الذي ظهرا عليه معاً سابقاً، إلا أنه يبقى عاملاً مؤثراً جداً في هجوم نيجيريا، حيث تصدّر قائمة هدافي تصفيات الكأس الأفريقية بـ10 أهداف، بينها «هاتريك» و«سوبر هاتريك» أمام ساوتومي وبرينسيب، وهو رابع الهدافين التاريخيين لـ«النسور» بـ20 هدفاً في 27 مباراة فقط، ويقتنص قمة القائمة التاريخية قريباً إذا واصل حصاده الرائع مع «الخُضر»، وكان أوسيمين أحد أفراد القائمة التي أنهت «كان 2019» في المركز الثالث، ويبدو طامعاً مع كتيبة «النسور الخضراء» في استعادة لقب غائب منذ عقد كامل.

وفي الأشهر القليلة الماضية، خطف الغيني سيرهو جيراسي، أغلب الأضواء في ألمانيا، بعد توهجه التهديفي اللافت منذ انطلاق النسخة الحالية من «البوندسليجا»، ولم يُفرّط في صدارة هدافي الدوري الألماني إلا بسبب الإصابة، حيث يبتعد بفارق 4 أهداف فقط عن الهداف الإنجليزي «المخيف» هاري كين، الذي يتمتع بوجود «كتيبة كاملة» في بايرن ميونيخ تزيد من سهولة مهمته التهديفية، وتعد أهداف جيراسي أحد أبرز أسباب وجود شتوتجارت في «مثلث القمة» الألمانية، من بينها «هاتريك» مرتين و3 «ثنائيات»، وتتصارع الكثير من الأندية لخطف هذا النجم الغيني صاحب الـ27 عاماً، الذي قفزت قيمته السوقية من 14 إلى 40 مليون يورو خلال 6 أشهر فقط، وبالتأكيد تبدو مهمة المنتخب الغيني وجيراسي «صعبة جداً»، بسبب وجوده في المجموعة الثالثة مع السنغال والكاميرون، بطلي الكأس في 2021 و2017، لكن «الأفيال الوطنية» سيكون نداً قوياً.

ووسط «كتيبة المونديال» المغربية، التي يُرشحها كثيرون للفوز باللقب الأفريقي، يظهر نجم باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، الذي يملك ثاني أعلى قيمة تسويقية في تلك النسخة، بـ65 مليون يورو، بعد أوسيمين ومتساوياً مع صلاح، ويُراهن ابن الـ25 عاماً على مواصلة تألقه مع «أسود الأطلس»، بعد المشاركة الكاملة المؤثرة مع «الأسود» في كأس العالم 2022 و«إعجاز» الحصول على المركز الرابع، كما يعيش حكيمي فترة استقرار مع «فريق الأمراء» المتصدر للدوري الفرنسي، وبطل السوبر المحلي قبل أيام قليلة، والموجود في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، ويأتي حكيمي في صدارة المؤثرين تهديفياً مع «سان جيرمان»، بصناعة 4 أهداف، وتسجيل 3 في «ليج ون».