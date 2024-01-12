«النيف» يقتنص «ثنائية الرمز» في «فزاع للصيد بالصقور»



دبي (الاتحاد)



أُسدل الستار على منافسات أشواط الشيوخ، ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، بعد منافسات قوية، وسط مشاركة كبيرة لنخبة الصقارين بأكثر من 3200 طير، في مختلف الفئات التي أقيمت في منطقة الروية بدبي، بتنظيم من إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وجوائز تزيد عن 17 مليون درهم.

وجاء ختام منافسات «الشيوخ» مليئاً بالنديّة والمنافسة، مع ارتفاع مستوى الفرق والصقارين المشاركين، وتحليق نخبة الصقور في سماء المنافسات، من أجل تحقيق أفضل الأزمنة، للتفوق في الحدث البارز على صعيد الرياضة التراثية العريقة.

وشهدت أشواط بيور جير، اقتناص فريق «النيف» للمركزين الأول والثاني في شوط رمز فرخ، بوساطة الطير«بي 38»، والطير «بي 18» على التوالي، فيما ذهب المركز الثالث إلى فريق الوصل بالطير «بي 12».

وتفوق في شوط الرمز بيور جير جرناس، فريق «إف 3» بالطير «12» بزمن 17.222 ثانية، وذهب المركزان الثاني والثالث إلى فريق «إف3 اس» بالطير «بي 64» بـ 17.338 ثانية، وبالطير «بي 02» بـ 17.380 ثانية.

وعاد فريق «النيف» ليكسب رمز شوط القرموشة فرخ، بالطير «جي 86» بزمن 17.063 ثانية، يليه «اليلايس» بالطير «سي 18» بـ 17.263 ثانية، ثم «إف3 ار» بالطير «جي 01» بـ 17.558 ثانية.

وتفوق «إف3 ار» في رمز شوط قرموشة جرناس بالطير «جي 90» بزمن 16.785 ثانية، يليه الظفرة فالكون بالطير «جي 317» بـ 16.831 ثانية، و«إم7» بالطير «صعايب» بـ 17.943 ثانية.

وتوّج راشد الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الفرق الحاصلة على المراكز الأولى، بحضور راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومحمد عبد الله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي.

واعتبر الصقار سهيل الكندي من فريق «إف3 اس»، أن البطولة تشهد تطوراً مستمراً، وتقدّم في كل موسم أرقاماً قياسية جديدة، الأمر الذي يدل على أن رياضة الصقارة في الطريق الصحيح، ونسق تصاعدي، وجميع الفرق تسعى لأفضل النتائج، بعد موسم طويل من التحضير والتدريب، واختيار الطيور المناسبة لكل بطولة وشوط.