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الرياضة

الوصل يجدد عقد ميلوش إلى 2026

الوصل يجدد عقد ميلوش إلى 2026
12 يناير 2024 16:18

 
معتز الشامي (دبي)

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جدد الوصل عقد المدرب ميلوش ميلوييفيتش لمدة موسمين، ليستمر في قيادة «الإمبراطور» إلى «صيف 2026».
وأشارت شركة كرة القدم بالوصل، إلى أن مجلس إدارة النادي استقر على ضرورة استمرار المدرب مع الفريق، بهدف استكمال مشواره الناجح والمتميز، منذ توليه المسؤولية مطلع الموسم الجاري، وأيضاً توفير الاستقرار الفني لـ «الأصفر».
وقدم ميلوش أوراق اعتماده مدرباً من طراز رائع مع «الفهود»، في موسم استثنائي حقق فيه الفريق أفضل بداية في «عصر الاحتراف»، حيث تصدر «دوري أدنوك للمحترفين» بنهاية «الجولة 12»، ليصبح بطل الشتاء، وله «30 نقطة»، وبفارق 5 نقاط عن العين «الوصيف».
وحقق الوصل الفوز في 9 مباريات، وتعادل 3 مرات، ولم يتلق أي خسارة في الدوري، خلال 12 مباراة، وسجل الوصل تحت قيادته 33 هدفاً، واستقبلت شباكه 15 هدفاً، وبلغ متوسط استحواذ الفريق 53%، بجانب الفوز في 4 مباريات بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وله 16 هدفاً وعليه 5 أهداف، ومعدل استحواذ 56% بالبطولة، وهي أرقام تثبت أن ميلوش استطاع أن يصنع بصمة مختلفة مع الفريق، كما أنه نجح في حصد لقب أفضل مدرب في الشهر 3 مرات منذ بداية الموسم.
وأعرب ميلوش عن سعادته بقرار التجديد، ووصفه بأنه يحقق الكثير من التوازن والانسجام الفني على مستوى الفريق الأول وجهازه الفني المساعد، مشيداً بالأجواء الإيجابية التي تعم الفريق ودعم الإدارة اللامحدود، ومساندة جماهير النادي الوفية طوال مباريات الموسم الحالي، الأمر الذي كان له أثراً مهماً للغاية في حصد النتائج المرجوة، والسعي لاستكمال المشوار في مختلف المسابقات.
‏وقدم ميلوش شكره إلى مجلس إدارة نادي الوصل، وأعضاء شركة كرة القدم، وجمهور النادي، على دعمهم ومساندتهم له ولجهازه الفني، واهتمامهم الدائم في مختلف التفاصيل الإدارية والفنية.

 

الوصل
دوري أدنوك للمحترفين
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