«المستضيف» بطل آسيا بـ41% !



سلطان آل علي (دبي)



انطلقت «النسخة 18» من كأس آسيا في قطر، والتي تنظيمها للمرة الثالثة، بعد 1988 و2011، لتكون أكثر دولة على الإطلاق تستضيف الحدث القاري، بينما تأتي الإمارات وإيران وتايلاند في المرتبة الثانية باستضافتين لكل دولة، ويعد عاملا الأرض والجمهور أحد الأسباب الرئيسة في حصد الألقاب، لكن ماذا عن كأس آسيا؟

تشير السجلات إلى أنّه على مدى «17 نسخة» سابقة، حقق المستضيف اللقب 7 مرات، بينما فشل في ذلك خلال 10 نسخ.

الأرقام تعني أن نسبة فوز المستضيف تبلغ 41% تقريباً، وهي أقل من النصف، وحقق إيران مرتين اللقب على أرضه وبين جماهيره 1968 و1976، وهو أنجح المستضيفين. فيما حقق اللقب مرة واحدة، كل من كوريا الجنوبية والكويت واليابان وأستراليا، وجميعها استضاف البطولة مرة واحدة، أما بقية المنتخبات، فإن قطر استضافت البطولة مرتين، وفشلت في حصد اللقب على أرضها، وكذلك حال الإمارات 1996 و2019، وتايلاند 1972 و2007، كما تنضم إلى القائمة هونج كونج وسنغافورة، والصين، ولبنان، وماليزيا، وفيتنام، وإندونيسيا.

وخرج المنتخب المستضيف من دور المجموعات في البطولة خلال «3 نسخ»، هي 1984 في سنغافورة و1988 في قطر و2000 في لبنان، كما خرجت منتخبات إندونيسيا وماليزيا وتايلاند في «نسخة 2007»، بينما أكمل فيتنام حتى ربع النهائي.

وتعد نسبة الوصول إلى «المربع الذهبي» عالية جداً، حيث تحقق ذلك في 71% من النسخ للمستضيفين، وهناك منتخبان مستضيفان خسرا النهائي على أرضهما وبين جماهيرهما، هما الإمارات في 1996 أمام السعودية بالترجيحية، والصين 2004 أمام اليابان 3-1.