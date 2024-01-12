راكان مستمر مع عجمان



رضا سليم (دبي)



جددت إدارة نادي عجمان التعاقد مع المدافع عبدالرحمن راكان إلى عام 2027، ويأتي القرار ضمن خطة النادي نحو الاستقرار الفني، خاصة أن الفريق يعيش حالة الاستقرار بالتجديد للاعبيه المواطنين منذ عدة مواسم.

في الوقت الذي تسعى إدارة النادي للتعاقد مع لاعبين مواطنين جدد، سواء بنظام الإعارة من الأندية، أو التعاقد المباشر، وأيضاً ضم لاعبين مقيمين، من أجل تدعيم «البركان» خلال النصف الثاني من الموسم، وتحسين النتائج، خاصة أن «البرتقالي» يتراجع إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين».

كانت إدارة النادي قد نجحت في التعاقد مع الصربي ميلوش مدافع الجزيرة السابق، والبرازيلي رافائيل دودو لاعب خورفكان السابق، بدلاً من التونسي نادر الغندري والكونغولي برستيج مبونجو.

من ناحية أخرى، يغادر عجمان إلى معسكر الفجيرة اليوم، والذي يستمر حتى 25 يناير الجاري، ويخوض «البرتقالي» خلال المعسكر 3 مباريات ودية مع اتحاد كلباء والرياض السعودي على أن تكون المباراة الثالثة مع أحد الأندية بالساحل الشرقي.

وأنهى الفريق المرحلة الأولى من فترة الإعداد التي يركز فيها المدرب الروماني دانيال إيسايلا على رفع معدلات اللياقة البدنية والفنية، قبل أن يبدأ المباريات الودية.

وقاد إيسايلا عجمان في 8 مباريات، بداية من الجولة الخامسة، ونجح في حصد 10 نقاط من أصل 11 نقطة، جمعها الفريق في 12 مباراة، ويسعى المدرب لتحسين النتائج في الدوري، والتقدم في الترتيب، بعيداً عن منطقة الهبوط، وهو ما أكده المدرب في مناسبات عدة.