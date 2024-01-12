الشحي يحصد ذهبية في «عربية الرياضات المائية»



الدوحة (وام)



فاز حمد الشحي سباح منتخب تحت 14 سنة، بأول ميدالية ذهبية للإمارات في البطولة العربية الثانية للرياضات المائية للفئات العمرية، المقامة منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة من 10 إلى 15 يناير الحالي.

واستطاع الشحي إحراز الميدالية الذهبية في سباق 50 متراً حرة، رافعاً رصيد الإمارات إلى 3 ميداليات، بعد البرونزية التي سبق وأن أحرزها السباح نفسه في سباق 100 متر حرة، لنفس الفئة العمرية، وبرونزية زميله حمد آل علي في سباق 50 متراً ظهر.

ويشارك منتخب الإمارات في البطولة ببعثة تضم محمد أبوشهاب رئيساً للبعثة، عضو لجنة تسيير الأعمال باتحاد السباحة، ومروان الحتاوي وطلال آل علي مدربين، علاوة على 6 سباحين وسباحات، هم ميرة الشحي، ومها الشحي، وحمد آل علي، وحمد الشحي، وحسين الصايغ، وسهيل الهنائي.