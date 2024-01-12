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الرياضة

إصابة جديدة تعرقل موسم رافينيا

إصابة جديدة تعرقل موسم رافينيا
12 يناير 2024 20:07

مدريد (أ ف ب)

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تعرّض المهاجم البرازيلي الدولي رافينيا لإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيسر، حسب ما ذكر فريقه برشلونة الإسباني، وكشف «البلاوجرانا» عن أنّ مدة غياب اللاعب «تعتمد على تطور إصابته».
وأصيب رافينيا في نهاية الشوط الأول من مواجهة الدور نصف النهائي للكأس السوبر الإسبانية أمام أوساسونا، والتي انتهت بفوز الفريق «الكاتالوني» 2-0 في مدينة الرياض السعودية، واستبدل في الدقيقة 42 بلامين يامال.
وكان سبق للاعب ان تعرّض للإصابة في العضلة ذاتها، إنما في الفخذ الآخر في 29 سبتمبر الماضي في مباراة أمام إشبيلية ضمن الدوري الإسباني.
وتركت الإصابة أثرها السلبي على مردود اللاعب البالغ 27 عاماً، حيث لم يخض سوى 15 مباراة مع برشلونة، ومن بينها 8 فقط لاعباً أساسي، مكتفياً بثلاثة أهداف فقط، إضافة إلى ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا.

السوبر الإسباني
برشلونة
رافينيا
أوساسونا
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