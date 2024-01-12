جوارديولا يدعم إريكسون



لندن (د ب أ)



تحدث جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن تقديره لسفين جوران إريكسون، بعدما كشف مدرب المنتخب الإنجليزي الأسبق عن أنه يتبقى له أقل من عام ليعيشه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن إريكسون «75 عاماً» خرج للعلن بهذه الأنباء وذلك بعدما تم تشخيصه بالإصابة بمرض السرطان في مرحلة متقدمة للغاية.

وذكر المدرب السويدي أنه في أفضل الحالات ربما يكون قد تبقى له عام ليعيشه.

وتولى إريكسون تدريب المنتخب الإنجليزي في الفترة من 2001 إلى 2006، وقاده لدور الثمانية في ثلاث بطولات كبرى قبل أن يتولى تدريب مانشستر سيتي لموسم واحد.

وقال جوارديولا: «إنها أنباء محزنة، إنه رجل نبيل حقيقي».

وأضاف: «تولى تدريب مانشستر سيتي، والمنتخب الإنجليزي، وقام بالتدريب في دول أخرى».

وأضاف: «أقدر الشجاعة لشرح الوضع، بالطبع سيكون مع أحبائه، وأتمنى أن يكون الأمل هو آخر شيء نفقده».

وقال: «متأكد من أنه سيقاتل مع الأطباء، ومع الجميع من أجل، ربما، إيجاد حل، لتمديد هذه الفترة، وأن تسير المعركة بشكل جيد، ونيابة عن مانشستر سيتي وكلنا هنا، نرسل له أحضاناً ضخمة، ودعماً كبيراً، أي شيء يمكننا فعله، بكل تأكيد سنقوم به».