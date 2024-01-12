كأس أمم أفريقيا تنطلق اليوم

أبيدجان (أ ف ب)

تنطلق كأس أمم أفريقيا لكرة القدم اليوم بلقاء المضيفة كوت ديفوار التي تُمني النفس بلقب ثالث، في مواجهة غينيا بيساو التي تبحث عن فوزها الأول في رابع مشاركتها بالبطولة.

متسلّحة بجمهورها وأرضها وكتيبة من المحترفين في أوروبا، تسعى كوت ديفوار لتحقيق فوز مريح على غينيا بيساو لحساب المجموعة الأولى على ملعب الحسن واتارا الذي يتسع لـ60 ألف متفرج.

ومع مهاجمين بنجاعة سيباستيان هالر «بوروسيا دورتموند الألماني»، وكريستيان كواميه «فيورنتينا الإيطالي»، ولاعبي وسط بحجم فرانك كيسي «الأهلي السعودي»، والشاب المتألق إبراهيم سانجاريه «نوتنجهام الإنجليزي»، وسيكو فوفانا «النصر السعودي»، يسعى «الفيلة» لتحقيق انتصار كبير في البداية، لتفادي أي حسابات معقدة في المجموعة التي تضم أيضاً نيجيريا وغينيا الاستوائية.

تعوّل كوت ديفوار على تجانس لاعبيها الشبان ونتائجها الجيدة أخيراً في تصفيات كأس العالم، فوزان في مباراتين مع 11 هدفاً، بينهما فوز ساحق على سيشل المتواضعة 9-0، من أجل حملة قوية لإخضاع البطولة التي كسبتها مرتين في 1992 و2015، ولكنّ المباراة الافتتاحية أمام لن تكون سهلة. علماً أنّ غينيا بيساو خاضت تصفيات ناجحة، إذ حلّت ثانية خلف نيجيريا بفارق نقطتين فقط، ولم يلتق الفريقان من قبل في البطولة.