السبت 13 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس أمم أفريقيا تنطلق اليوم

فرانك كيسي
13 يناير 2024 01:12

أبيدجان (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
بطولة «المليارين» تخطف الأبصار!
مبارزة «الخبرة» و«الشباب» في «حرب النجوم» بكأس أفريقيا!

تنطلق كأس أمم أفريقيا لكرة القدم اليوم بلقاء المضيفة كوت ديفوار التي تُمني النفس بلقب ثالث، في مواجهة غينيا بيساو التي تبحث عن فوزها الأول في رابع مشاركتها بالبطولة.
متسلّحة بجمهورها وأرضها وكتيبة من المحترفين في أوروبا، تسعى كوت ديفوار لتحقيق فوز مريح على غينيا بيساو لحساب المجموعة الأولى على ملعب الحسن واتارا الذي يتسع لـ60 ألف متفرج.
ومع مهاجمين بنجاعة سيباستيان هالر «بوروسيا دورتموند الألماني»، وكريستيان كواميه «فيورنتينا الإيطالي»، ولاعبي وسط بحجم فرانك كيسي «الأهلي السعودي»، والشاب المتألق إبراهيم سانجاريه «نوتنجهام الإنجليزي»، وسيكو فوفانا «النصر السعودي»، يسعى «الفيلة» لتحقيق انتصار كبير في البداية، لتفادي أي حسابات معقدة في المجموعة التي تضم أيضاً نيجيريا وغينيا الاستوائية.
تعوّل كوت ديفوار على تجانس لاعبيها الشبان ونتائجها الجيدة أخيراً في تصفيات كأس العالم، فوزان في مباراتين مع 11 هدفاً، بينهما فوز ساحق على سيشل المتواضعة 9-0، من أجل حملة قوية لإخضاع البطولة التي كسبتها مرتين في 1992 و2015، ولكنّ المباراة الافتتاحية أمام لن تكون سهلة. علماً أنّ غينيا بيساو خاضت تصفيات ناجحة، إذ حلّت ثانية خلف نيجيريا بفارق نقطتين فقط، ولم يلتق الفريقان من قبل في البطولة.

كأس أمم أفريقيا
أمم أفريقيا
بطولة أمم أفريقيا
منتخب كوت ديفوار
منتخب غينيا بيساو
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
جانب من حصاد القمح في الهند
الأخبار العالمية
الهند تمدد قرارها بشأن تصدير القمح
اليوم 18:47
محمد بن راشد يحضر أفراح السبوسي والمنصوري
علوم الدار
محمد بن راشد يحضر أفراح السبوسي والمنصوري
اليوم 18:30
أبوظبي
علوم الدار
الطقس صحو نهاراً ورطب في الليل غداً
اليوم 18:14
أستراليا تكسب الهند بـ«هدفين»
الرياضة
أستراليا تكسب الهند بـ«هدفين»
اليوم 18:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©