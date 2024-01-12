12 من نجوم «كأس آسيا» مروا على ملاعب «دورينا»

معتصم عبدالله (دبي)

توجهت أنظار العالم و«القارة الصفراء»، بداية من أمس، إلى ملاعب الدوحة المونديالية، والتي تحتضن نهائيات كأس آسيا 3، بمشاركة 24 منتخباً تخوض 51 مباراة حتى 10 فبراير المقبل، في الوقت الذي تترقب فيها جماهير «دوري أدنوك للمحترفين» ظهور «الأبيض»، فضلاً عن متابعة مجموعة من الأسماء والنجوم الذي مروا على «دورينا» وملاعب الإمارات خلال المواسم الماضية.

وخلافاً للنجوم الخمسة من اللاعبين الحاليين في أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، والمشاركين مع منتخبات بلدانهم في النهائيات القارية، تضم قوائم المنتخبات الأخرى نحو 12 اسماً، من بينهم 5 مدربين، و7 لاعبين مروا على ملاعب الإمارات في المنتخب الأول، وأندية دوري المحترفين والأولى، خلال العقدين الأخيرين.

وضمت قوائم منتخبات كأس آسيا من اللاعبين الحاليين في «دورينا» الخماسي بارك يونج وو لاعب نادي العين، ومنتخب كوريا الجنوبية، وعمر خربين مهاجم الوحدة، ولاعب منتخب سوريا، ومهدي قايدي لاعب اتحاد كلباء ومنتخب إيران، وعلي مدن صانع ألعاب عجمان ومنتخب البحرين، إضافة إلى عبدالله عبدلاييف لاعب خورفكان ومنتخب أوزبكستان.

ويبرز في قائمة مدربي منتخبات «كأس آسيا 2023»، 5 مدربين مروا على ملاعب الإمارات، بداية من السلوفيني ستريشكو كاتانيتش «60 عاماً»، المدرب الحالي لمنتخب أوزبكستان، والذي سبق له قيادة «الأبيض» في ذات النهائيات في «نسخة 2011»، وأشرف كاتانيتش على تدريب منتخب الإمارات من يونيو 2009 إلى سبتمبر 2011.

وتضم قائمة المدربين السابقين للوصل في النهائيات القارية الحالية لكأس آسيا، الثنائي الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب سوريا الحالي و«الإمبراطور» موسم 2013- 2014، إلى جانب مواطنه خوان بيتزي مدرب البحرين الحالي، والذي سبق له الإشراف الفني على «الأصفر» في الموسم الماضي 2022- 2023.

في المقابل، قاد الكرواتي برانكو إيفاكونفيتش المدرب الحالي لعُمان، فريق الوحدة موسم 2012- 2013، فيما مر المغربي الحسين عموتة المدرب الحالي للأردن على «دورينا» لاعباً محترفاً في الشارقة موسم 2002- 2003، والذي تُوج فيه «الملك» بلقب كأس رئيس الدولة، قبل الانتقال إلى الدوري القطري.

وبعيداً عن المنطقة الفنية لمدربي منتخبات «كأس آسيا»، شهدت القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة، وجود 7 لاعبين من الأسماء المألوفة على مسامع جماهير ملاعب الإمارات، بداية باللبناني المخضرم حسن معتوق «36 عاماً»، لاعب «الأرز» والنجم السابق مع أندية عجمان والشعب والفجيرة حتى 2017.

وينشط في قائمة «الذئاب البيضاء» منتخب أوزبكستان، ثلاثة من النجوم السابقين لأندية «دوري أدنوك للمحترفين»، ممثلين في شوكورف لاعب وسط الشارقة السابق ما بين 2018- 2022، وجلال الدين ماشاريبوف الذي لعب لوقت قصير مع شباب الأهلي، قادماً من النصر السعودي 2020- 2021، والمهاجم إيجور سيرجيف الذي لعب للظفرة موسم 2018- 2019.

ومثل «الثنائي» أيمن حسين مهاجم منتخب العراق، ولاعب وسط عُمان، نادي الجزيرة في مواسم سابقة، بعدما لعب الأول لفترة قصيرة موسم 2022- 2023، وشارك الثاني مع «فخر أبوظبي» موسم 2017- 2018.

وخاض في المقابل، أرشد العلوي لاعب عُمان الحالي تجربة قصيرة مع فريق الإمارات في دوري الدرجة الأولى موسم 2022- 2023، قادماً من الكويت الكويتي في «الميركاتو الشتوي»، حيث لعب 13 مباراة مع «الصقور»، وأسهم في صعود الأخير إلى «دوري أدنوك للمحترفين».