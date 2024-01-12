«الفوت جولف» يختتم اليوم في أسبوع نجوم الكرة بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

يحتضن نادي الشارقة للجولف والرماية اليوم، ختام النسخة الثانية من بطولة الشارقة الدولية للفوت جولف، وتعد الحدث الختامي في فعاليات أسبوع نجوم الكرة في الشارقة المقام منذ الأربعاء الماضي، بمشاركة 200 لاعب، بينهم 23 من أساطير كرة القدم الدوليين. وتبرز ضمن قائمة أساطير كرة القدم، البرازيلي ألداير سانتوس، والهولندي كلارنس سيدورف، والإيطالي كريستيان زاكاردو، والفرنسي فينسنت كانديلا، الساعي عبر بوابة «الفوت جولف» اعتلاء منصات التتويج، وتعويض خسارته المباراة النهائية في «جولة النجوم للبادل» أولى فعاليات «أسبوع النجوم».

وأعرب سابقاً ستيف كرين المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للفوت جولف، عن سعادته بانطلاق النسخة الثانية من البطولة، وقال: النسخة الثانية تشهد زيادة ملحوظة في أعداد المشاركين، في رياضة تدمج بين اثنين من أشهر الرياضات العالمية، هي كرة القدم، والجولف.

وأضاف: أسس نجاحات نسخة العام الماضي، في وضع حجر أساس من بوابة الشارقة، لزيادة انتشار اللعبة في المنطقة، ونتطلع إلى نسخة ثانية تحفل بمشاركة كبار المصنفين على العالم، بجانب العديد من أساطير كرة القدم.