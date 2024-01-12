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الرياضة

82 سفينة ترفع الأشرعة في دبي

82 سفينة ترفع الأشرعة في دبي
13 يناير 2024 01:12

دبي (الاتحاد)

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ينطلق في شواطئ دبي ظهر اليوم سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الجولة الثانية من بطولة دبي، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة الموسم البحري، بالتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم.
ويجمع الحدث 82 سفينة، حيث ترفع أشرعتها البيضاء على مياه الخليج العربي الزرقاء وتبحر بعد رفع العلم لأخضر لمسافة تصل إلى ما يقارب 20 ميلاً بحرياً من عمق مياه الخليج العربي نحو خط النهاية المعتاد أمام فندق «برج العرب».
وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن كافة التجهيزات اكتملت لإنجاح التظاهرة الكبيرة والمرتقبة، مشيداً وموجها الشكر الجزيل إلى شركاء النجاح من الدوائر والمؤسسات الوطنية التي تدعم وتقف دائماً وراء نجاح كافة الفعاليات والسباقات التي ينظمها النادي.
وأوضح محمد سيف المري أن اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تراقب عن كثب كافة التقارير الواردة حول حالة البحر وسرعات الرياح.
وتوقع مشرف عام الحدث سباقاً ناجحاً بفضل الاستعداد الجيد من الأطقم المشاركة وجاهزيتها لخوض المنافسة ونظراً لأهمية السباق، كونه يمثل الجولة الثانية في بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً 2023-2024 والتي تضاف نقاطها إلى سباق صدارة الترتيب العام للبطولة مع نهاية الموسم.

شواطئ دبي
دبي
سباق دبي للسفن الشراعية
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
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