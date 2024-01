جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى تبحر في شواطئ أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي للمرة الأولى منافسات سباق القوارب الشراعية الأكثر تشويقاً فوق الماء في العالم، «جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار» بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي على مدار اليوم وغداً في ميناء زايد، حيث تستعدّ نخبة من أفضل الرياضيين الدوليين الذين يمثّلون عشرة فِرَق من حول العالم لإطلاق العنان لقواربهم الشراعية قبالة شواطئ أبوظبي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وكان متحف اللوفر أبوظبي، قد استضاف المؤتمر الصحفي التقديمي للسباق، حضره عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، حميد عبدالله الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة، وراسل كوتس الرئيس التنفيذي لسلسلة سباقات «SailGP»، وعدد كبير من القادة الرياضيين وممثلي الوسائل الإعلامية، وممثلي الفرق العشرة المشاركة في السباق.

ورحب عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بممثلي الفرق المشاركة، متمنياً لهم طيب الإقامة في أبوظبي. وقال: «يسرّنا استضافة سباق جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار للمرّة الأولى في أبوظبي، ما يؤكد قدرتنا على تنظيم الفعاليات العالمية الرياضية الكبرى بمعايير احترافية عالية، وبالتعاون مع الشركاء، ووسط تجارب لا تنسى للجماهير من مختلف أنحاء العالم». وأضاف: «ندعو الجميع من المشاركين لزيارة العديد من المواقع التي تستحق الزيارة في أبوظبي، مثل متحف اللوفر أبوظبي الذي يستضيف المؤتمر الصحفي، والتعرف على المعالم الشهيرة في العاصمة».

ومن جانبه عبّر راسل كوتس الرئيس التنفيذي لسلسلة سباقات «SailGP» عن سعادته بالتواجد في أبوظبي، وقال: «يسعدنا إضافة أبوظبي إلى سلسلة المدن التي تحتضن سباقاتنا، فبتظافر الجهود بيننا وبين مجلس أبوظبي الرياضي ومبادلة، سنكون معكم على مدار 3 نسخ مقبلة، نأمل أن نقدم عرضاً كبيراً للجماهير وتجربة ترفيهية لا تنسى للجميع على مدار اليومين المقبلين».

وقال كونتان ديلابيير، قائد فريق فرنسا في المؤتمر الصحفي: «التواجد في هذا الموقع تحت قبّة اللوفر هو أمر رائع فعلاً، وذو أهمّية خاصّة جداً بالنسبة لي كمواطن فرنسي».

وقال جايلز سكوت قائد فريق طيران الإمارات بريطانيا العظمى: «كان التدريب رائعاً ونحن متحمّسون لخوض غمار المنافَسات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأعتقد أن تولّي مهمّة القيادة في منتصف الموسم يشكّل تحدّياً حقيقياً بالنسبة لي، إذ لديّ الكثير لأتعلّمه بالتأكيد، وعليّ بذل الكثير من الجهد لجعل عملية التعلُّم سريعة جداً، لكن الخبر الجيد يتمثّل بالفريق والطاقم الرائع الموجود لدينا، حيث أرتكز على خبراتهم الكبيرة مع أمل بتحقيق نتائج جيدة في عطلة نهاية هذا الأسبوع».

من جهته، قال توم سلينجزبي، قائد فريق أستراليا: «على الجيل المقبل أن يبرهن أفضليته، ليتمكن من إزاحتنا عن موقع القمّة. ومن المشوّق حقاً رؤية ما سيحصل، ولدى الشباب الجدد الفرصة الفعلية، ولديهم القارب المناسب للانطلاق في السباق الذي يشكّل الدوري الأبرز برياضة الإبحار في العالم، وعليهم الاستفادة من هذه الفرصة بكل ما لديهم من قوّة».

وأضاف: «من المتوقَّع أن تسود رياح خفيفة في عطلة نهاية الأسبوع، لكن سباق دبي أظهر كم يُمكِن للرياح الخفيفة أن تكون مثيرة وأن تؤدّي لسباق رائع حتى في ظل هكذا ظروف. وآمل أن نشهد حدَثاً مشوّقاً مماثلاً خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع أيضاً».

ويعود توم سبلينجزبي لقيادة فريق أستراليا المرشح للفوز بالسباق، وكذلك فريق روكوول الدنماركي وفريق نيوزلندا اللذان يعدان من أبرز الفرق المشاركة في أبوظبي، كما سيظهر في السباق للمرّة الأولى جايلز سكوت قائد «فريق طيران الإمارات بريطانيا» في مهمّة قيادة الفريق للمرّة الأولى والمنافَسة بقوّة مع باقي أسطول القوارب الشراعية.



طاقة جديدة

قال سيباستيان شنايتر قائد فريق سويسرا: «أعتقد أن الفريق السويسري في موقع جيد فعلاً حالياً، خصوصاً أن أعضاء الفريق يتمتّعون بكثير من الطاقة الجيدة، وسباق دبي كان الأول لنا مع طاقم سويسري بالكامل، ونحن نتطلّع على المدى الطويل للاستثمار أكثر في الأشخاص».



رياضة وترفيه

للمرّة الأولى تدمج SailGP الرياضة مع الترفيه، وذلك عبر الإعلان عن مشاركة فرقة البوب العالمية الشهيرة Take That لتقديم استعراض غنائي مباشر مع نهاية سباقات اليوم السبت ويستضيف يوم الأحد Saif and Sound الدي جي الحاصل على الجوائز وأحد أشهر شخصيات الموسيقى، وكل ذلك لتوليد تجربة لا تُنسى للجماهير.



7 ملايين دولار

تشارك الفرق الوطنية العشرة في خمسة سباقات للأساطيل تتميّز بكثير من الإثارة والتشويق على مدى يومَي الحدَث، قبل أن يُتوَّج باللقب يوم غد الفريق الفائز في سباق الثلاثة قوارب والذي يحلّ في مقدِّمة الفِرَق الثلاثة الأولى المتأهِّلة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويُصبِح الفائز في هذا السباق النهائي بطل الحدَث ويُمنَح 10 نقاط ضمن لائحة البطولة، والتي تُضاف إلى المجموع العام للموسم. أما الفِرَق الأعلى ترتيباً بنهاية الموسم الذي يضم 13 مناسَبة، فتتأهّل لنهائي بطولة SailGP، مع تتويج الفائز كبطل SailGP ويُمنَح جائزة قيّمة تبلغ 2 مليون دولار، وهي جزء من مجموع الجوائز البالغة قيمتها 7 ملايين دولار، والتي تكون متاحة للفِرَق الأفضل أداءً خلال الموسم.