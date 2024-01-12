طواف الشارقة.. «5 أوجه» لرحلة 503 كلم

الشارقة (الاتحاد)

كشفت اللجنة العليا المنظمة لطواف الشارقة الدولي للدراجات، تفاصيل النسخة التاسعة للحدث العالمي الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من 26 إلى 31 يناير الجاري، حيث أعلنت مشاركة 168 دراجاً يمثلون 28 فريقاً ومنتخباً من 21 دولة، وأن مسافته الإجمالية 503 كيلومترات موزعة على خمس مراحل، ويصاحب الحدث طواف محلي للشباب مسافته 138 كلم من 3 مراحل، وسباق خاص للمعاقين.

جاء ذلك، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في حصن الشارقة التاريخي، بحضور كل من عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومحمد سعيد النعيمي مدير اللجنة الأولمبية، وعبد العزيز الحصان الشامسي ممثل الهيئة العامة للرياضة، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات.

استهل عيسى هلال الحزامي المؤتمر مرحباً بالحضور، وأشاد بالرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للطواف منذ انطلاقته الأولى، وقال، إن هذه الرعاية كفلت له كل مقومات النجاح، كما حفزت كل فرق العمل لمضاعفة الجهد، كما أشاد باهتمام ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، لكل التجهيزات ومراحل الطواف ومستجداته من عام إلى عام. وأشار إلى أهمية الحدث من الناحية الدعائية والترويجية للإمارة ولدولة الإمارات، وقال إنه بمثابة نافذة كبيرة يطل منها العالم على معالم الشارقة التي تجمع في تفاصيلها ما بين ماهو تراثي أصيل، وماهو مدني حديث، بالإضافة إلى تضاريسها الجميلة التي تضم الجبال والوديان والسواحل والتلال، ولذا تحرص اللجنة المنظمة على تحديث مسارات الطواف في كل نسخة ليرى العالم جمال إمارة الشارقة، وما تتمتع بها معالمها ومنشآتها من تباين وتنوع.

وستكون قمصان التميز على النحو التالي: «الأصفر» برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة، وسيحظى به صاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة، و«الأخضر» برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسيحصل عليه صاحب المركز الأول في صعود المرتفعات، و«الأحمر» برعاية بلدية الشارقة وسيحصل عليه صاحب أفضل معدل سرعة، و«الأبيض» برعاية قناة الشارقة الرياضية، لصاحب المركز الأول بالنسبة للشباب تحت 23 سنة، وقميص «عَلم الإمارات» برعاية مجلس الشارقة الرياضي للدراج الإماراتي الذي سيحقق أفضل زمن لمسافة المرحلة.

وستكون مراحل الطواف على النحو التالي: المرحلة الأولى «الحصن» يوم الجمعة 26 يناير لمسافة 134،46 كلم، وتنطلق الساعة 2 ظهراً من أمام حصن الشارقة وتنتهي في قلعة كلباء، والمرحلة الثانية «الاستدامة» يوم السبت 27 يناير لمسافة 137.66 كلم، وتبدأ الساعة 11 صباحاً من أمام مجموعة بيئة، وتنتهي في أجمل مكان بالحمرية، والمرحلة الثالثة «شاطئ الحيرة» يوم الأحد 28 يناير لمسافة 10،12 كلم وتنطلق الساعة 11 صباحاً من أمام متحف الحضارة الإسلامية، وتنتهي عنده أيضاً، والمرحلة الرابعة «الساحل الشرقي» يوم الثلاثاء 30 يناير لمسافة 125.57 كلم، وتنطلق الساعة 11 صباحاً من أمام جامعة كلباء، وتنتهي عند استراحة السحب بخورفكان، والمرحلة الخامسة والأخيرة «استراحة شيص» الأربعاء 31 يناير لمسافة 95.08 كلم، وتنطلق الساعة 11 صباحاً من أمام حديقة شيص، وتنتهي في سفاري الشارقة.