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الشارقة يتأهل لملاقاة النصر في «المربع الذهبي» لدوري السلة

الشارقة يتخطى البطائح (الاتحاد)
13 يناير 2024 01:12

علي معالي (دبي)

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ضمن الشارقة مكانه في «المربع الذهبي» بالفوز على البطائح 78- 74، في الجولة الأخيرة من الدور الثاني للمرحلة التمهيدية، ليحتل «الملك» المركز الثالث برصيد 19 نقطة من 12 مباراة، خلف شباب الأهلي والنصر، وتتوقف المسابقة قرابة 50 يوماً للبطولات الدولية، خلال الفترة المقبلة ما بين مشاركة شباب الأهلي في سوبر غرب آسيا، بلقاء الشمال الثلاثاء المقبل، ثم مشاركة المنتخب في بطولة دبي الدولية نهاية الشهر، وبعدها يستعد المنتخب بمعسكرات داخلية وخارجية، استعداداً للتصفيات المؤهلة لنهائيات أمم آسيا الشهر المقبل.
وفي مباراة الشارقة الأخيرة مع البطائح، تقاسم الفريقان التفوق على صعيد الأرباع الأربعة، فتقدم الملك في الربعين الأول والثالث بنتيجة «23-7» و«20-19»، بينما جاء تفوق «الراقي» في الربعين الثاني والرابع بنتيجة «22-18» و«26-17»، شهد اللقاء إثارة في الدقائق الأخيرة، عندما اقترب البطائح من تحقيق التعادل، إلا أن فارق الخبرة حسم النتيجة النهائية لمصلحة الشارقة.
 وفي مباراة ثانية، فاز النصر على الظفرة 108- 94، والوصل على الوحدة 76- 65.
وينص نظام مسابقة الدوري على تأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى المربع الذهبي، بحسب نظام «بست أوف 5»، ويلتقي بذلك النصر صاحب المركز الثاني مع الشارقة صاحب المركز الثالث، في حين ينتظر شباب الأهلي فريق مؤهل من بقية الفريق الأربعة التي تلتقي فيما بينها «بنظام بست أوف 3»، حيث يلعب الوصل صاحب المركز الرابع في ترتيب الدوري مع الظفرة صاحب المركز الأخير، والبطائح صاحب المركز الخامس مع الوحدة صاحب المركز السادس، ويتأهل من الفرق الـ 4، واحد فقط، وملاقاة شباب الأهلي في الدور قبل النهائي.

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