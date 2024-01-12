منتخب اليد يواجه كازاخستان في «الآسيوية»

رضا سليم (دبي)

يخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد اليوم، مباراته الثانية أمام كازاخستان، ضمن المجموعة الرابعة بالبطولة الآسيوية التي تستضيفها البحرين، والمؤهلة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وهي المباراة التي تمثل العبور للدور الرئيسي ضمن أفضل 8 فرق في البطولة، بعد الفوز على منتخب هونج كونج في الجولة الأولى بنتيجة 29-24، فيما فاز البحرين على كازاخستان 47-13 في المجموعة نفسها.

وطبقاً لنظام البطولة يتأهل الأول والثاني من المجموعات الأربع إلى الدور الرئيس لتكوين مجموعتين الأولى والثانية لأفضل 8 فرق بالبطولة، فيما تلعب بقية الفرق في المجموعتين الثالثة والرابعة، وهي بمثابة المنافسة على مراكز الترضية، من الثامن إلى السادس عشر. ويسعى الفرنسي برستوفاك مدرب المنتخب إلى الدفع بكل اللاعبين في مباراة كازاخستان اليوم، وتحديداً الأساسيين من أجل الدخول في أجواء البطولة، خاصة أن الأداء أمام هونج كونج لم يرق للمستوى المطلوب على المستوى الفني، وكانت نسبة الأخطاء عالية، وإن كانت مباراة كازاخستان تمثل العبور السهل قبل مواجهة البحرين في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة في الدور التمهيدي، إلا أن الجهاز الفني يبحث عن تطور المستوى، بعد تخطي رهبة البداية لجميع اللاعبين.

من ناحية أخرى، يشارك الحكم محمد ناصر عضو لجنة الخبرات بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد في عضوية اللجنة الفنية بالبطولة، فيما يشرف على التحكيم بالبطولة، الحكم والمحاضر الدولي صالح عاشور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي للعبة، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الدولي.