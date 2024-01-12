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الرياضة

فاطمة المري تُتوج بلقب بوذيب للإسطبلات الخاصة

تتويج بطلات بوذيب (الاتحاد)
13 يناير 2024 01:12

أبوظبي (الاتحاد) 

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تُوجت الفارسة فاطمة جاسم المري بلقب سباق قرية بوذيب للإسطبلات الخاصة لمسافة 100.6 كلم، الذي أقيم أمس بقرية بوذيب العالمية للقدرة، بمشاركة 187 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.
وشهدت السباق الذي نظمه اتحاد الفروسية، سيطرة الفارسات على المراكز الثلاثة الأولى، وتمكنت بطلة السباق الفارسة فاطمة المري من قطع المسافة الكلية على صهوة «بي إي بيرلي ميلين رينات» لإسطبلات «أم إيه بي» بزمن قدره 3:48:25 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 26.43 كلم/ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة زبيدة علي باشا على صهوة «شارديل إليت»، لإسطبلات الكمدة بزمن وقدره 3:48:42 ساعة، فيما حلت في المركز الثالث الفارسة ديانا شوبيتا، على صهوة «إيه تي ديال رينج شارجه» لإسطبلات الخيول، بزمن وقدره 3:49:52 ساعة.
وجاء السباق قوياً وسريعاً وتميز بالقوة والإثارة في جميع مراحله، وتمكنت البطلة من فرض أسلوبها المحكم حيث حلت ثالثة في المرحلة الأولى التي شهدت سرعة عالية، ثم جاءت المرحلة الثانية مغايرة تماماً، فقد سعى الفرسان إلى تقليل معدلات السرعة والاحتفاظ بجهد خيولهم للمراحل اللاحقة، وتصدرت البطلة هذه المرحلة، ولم تتغير الأمور كثيراً في المرحلة الثالثة والتي تميزت أيضاً بالسرعة المنخفضة، وحلت فيها البطلة في المركز الثاني، ليطلق الفرسان العنان لخيولهم في المرحلة الحاسم والتي تصدرتها البطلة بكل جدارة.
شهد السباق وتوج الفائزين أحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة.

فاطمة المري
سباق بوذيب
قرية بوذيب العالمية للقدرة
اتحاد الفروسية
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