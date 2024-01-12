غريب «4 نجوم» والكربي أول المتأهلين لـ«نهائي النجمتين» في «الشراع لقفز الحواجز»

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، تواصل فعاليات بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز في نسختها السابعة، بأفرعها الثلاثة، وسط مشاركة واسعة من فرسان وفارسات قفز الحواجز من دول العالم، في الحدث الرئيس وهو الأرفع تصنيفاً دولياً، بطولة الشراع الدولية فئة الأربع نجوم، وتتزامن معها بطولة الشراع الدولية فئة النجمتين، ثم منافسات بطولة الخيول الصغيرة من فئة النجمة الواحدة، ضمن تأهيلي الخيول الصغيرة بدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية.

وفي أولى المنافسات من فئة الأربع نجوم في البطولة، خطف الفارس السوري شادي غريب على صهوة الجواد «كابرنت دو مارش» جائزة الصدارة لمنافسة الجولة الواحدة «اللؤلؤية»، برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وتنافس فيها 59 فارساً وفارسة، وعبر الجولة 25 فارساً من دون خطأ، وأفضل زمن سجله المتصدر بلغ 59.05 ثانية، وحاز جائزة المركز الثاني الفارس أسامة الزبيبي، مع الجواد «بيك هوجو»، وأكمل الجولة في زمن بلغ 59.67 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثالث اليوناني ديمتري ناتسيس، وأنهى الجولة في 61.07 ثانية.

المنافسة الثانية من فئة الأربع نجوم، جاءت بمواصفات المرحلتين (الجولة الماسية)، برعاية مربط الهواجر، وانتزعت الصدارة الفارسة الألمانية كريستين أهلمان على صهوة الجواد «أوتيرونجو ألفا زد»، وصمم مسار منافسة المرحلتين بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وقبل تحدياتها 71 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين 22 فارساً من دون خطأ، والزمن الأفضل سجلته المتصدر وبلغ 26.39 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني الإيرلندي شين برين، مع الجواد «زد سفن أبسويتش» وأكمل المرحلة الثانية في زمن 26.73 ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى السعودي عبدالله الشربتلي بزمن 27.21 ثانية.

ونال الفارس علي أحمد الكربي أولى البطاقات التأهيلية لمنافسة الجائزة الكبرى في بطولة الشراع فئة النجمتين، وجاءت المنافسة التأهيلية بمواصفات الجولة الواحدة، برعاية بوليسورث (الجولة الذهبية)، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وتنافس فيها 53 فارساً وفارسة، وأكملها 24 فارساً من دون خطأ، ونجح فرسان الإمارات في إحراز المراكز الأربعة الأولى، وتقدمهم على منصة التتويج الفارس علي الكربي مع الجواد «كالتيك ريال كيه»، وأنهى الجولة في زمن 58.16 ثانية، ونال جائزة المركز الثاني الفارس حميد عبدالله المهيري والفرس «ليستون ميلورد ترومس»، وأكمل الجولة في زمن منافس بلغ 58.72 ثانية، وحل ثالثاً الفارس سالم أحمد السويدي مع الفرس «كومي سي آي» والزمن 58.95 ثانية، ما يعني أن أجزاء من الثانية كانت هي الفاصل بين مراكز الفرسان الأوائل.

وحاز فارسنا الشاب علي حمد الكربي جائزة المركز الأول في منافسة تجميع النقاط، (الجولة الفضية) فئة النجمتين، برعاية ماجستيك رويال، وتنافس فيها 56 فارساً وفارسة، وصمم مسارها بـ10 حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، في حين بلغ ارتفاع الحاجز (الجوكر) 140 سم، ونجح 19 فارساً في تجميع كامل النقاط (65 نقطة)، الكربي جمعها على صهوة الفرس «دوكلاهوما في دي ال» في زمن سريع بلغ 45.55 ثانية، ونالت جائزة المركز الثاني الفارسة السورية آية حمشو مع الجواد «دي اكس بي ليجند»، وأنهت مهمة تجميع النقاط في زمن بلغ 48.37 ثانية، وأحرز الفارس الإيراني فرهانغ صادقي جائزة المركز الثالث مع الجواد «غزارو في دي ال»، وجمع كامل النقاط في زمن بلغ 48.99 ثانية.