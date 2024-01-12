«العنابي» يكسب لبنان بـ«ثلاثية» في افتتاح كأس آسيا

الدوحة (أ ف ب)

استهلت قطر حملة الدفاع عن لقبها، بفوز واعد على لبنان 3-صفر، مساء اليوم الجمعة، على ملعب لوسيل في الدوحة، ضمن منافسات المجموعة الأولى، من نهائيات كأس آسيا لكرة القدم.وسجل أكرم عفيف «45 و96» والمعز علي «56» أهداف «العنابي»، وتضم المجموعة أيضاً منتخبي الصين وطاجيكستان اللذين يلتقيان غداً.

وكانت المباراة ثأرية لمنتخب لبنان الذي خسر أمام نظيره القطري صفر-2 في دور المجموعات من النسخة الأخيرة «الإمارات عام 2019»، لكن «العنابي» جدد فوزه اليوم.

والفوز هو الثامن توالياً لقطر في النهائيات القارية، بعدما تُوجت بطلة في النسخة الأخيرة بسجل مثالي، بفوزها في مبارياتها السبع.

ورفعت قطر رصيدها إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، في حين بقي لبنان بلا رصيد.

وتلتقي قطر في الجولة الثانية الأربعاء المقبل مع طاجيكستان، فيما يلعب لبنان في اليوم ذاته مع الصين.

وسبق المباراة حفل الافتتاح حمل عنوان الفصل المفقود من كليلة ودمنة، وهي مجموعة من القصص التاريخية القديمة التي تعكس التنوع الثقافي داخل «القارة الصفراء»، وأنشدت خلال الحفل الأغنية الرسمية للبطولة، كما شهد الحفل عروضاً فنية وألعاباً نارية، وأدى الاستعراض الغنائي التمثيلي مجموعة من أبرز الفنانين القطريين والعرب.

يشارك في البطولة 24 منتخباً، بينها 10 منتخبات عربية وزعت على 6 مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى ثمن النهائي، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وهي المرة الأولى تقام فيها مباريات كأس آسيا في ملاعب كأس العالم لكرة القدم، حيث إن سبعة ملاعب استضافت مباريات قطر 2022 من بين الملاعب التسعة التي تستضيف المباريات.

ويستضيف ملعب لوسيل، الذي شهد فوز الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي بكأس العالم، بعد نهائي مثير ضد فرنسا، المباراة النهائية في 10 فبراير.