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الرياضة

«مسكت» يُحلق بـ «الرمز الأول» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

«مسكت» يُحلق بـ «الرمز الأول» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
13 يناير 2024 01:12

مصطفى الديب (أبوظبي)

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حلق «مسكت» لمحمد علي عبدالله علي الربيعي، بلقب شوط الرمز للجير تبع فرخ - فئة العامة ملاك، في انطلاقة «النسخة الـ11»، من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، والتي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.
وانتزع «مسكت» الصدارة، بزمن 16.494 ثانية.
وحل ثانياً الطير «شبا» لناصر بطحان سلطان المنصوري، بفارق 292. 0 ثانية، عن الفائز باللقب، فيما كان المركز الثالث من نصيب «مروح» لزايد محمد ثعلوب سالم الدرعي، بزمن 16.857 ثانية.
وفي شوط التلواح الأول للجير تبع فرخ فئة العامة ملاك، اعتلى «كيف» لناصر توفيق المنصوري الصدارة، وتبعه «عاصوف» لراشد أحمد محمد بن مجرن، و«كايف» لناصر توفيق المنصوري.
وفي شوط التلواح الثاني للجير تبع - فرخ فئة العامة ملاك، كانت الصدارة من نصيب «الحمر» لأحمد خلف بالجافلة المنصوري، وحل ثانياً «دفندر» لعلي شخبوط علي سعيد الكعبي، وثالثاً «550» لأحمد صغير كنون الكتبي.
وأسفرت منافسات شوط التلواح الأول للجير تبع - جرناس فئة العامة ملاك، عن فوز «شكلان» لسعيد أحمد بن الشيخ مجرن باللقب، وتبعه «تي 10» لسلطان راشد آل مانع المنصوري، و«تي 24» لمحمد سعيد علي الصريدي.
وانطلقت منافسات النسخة الحادية عشرة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، صباح أمس، بميدان الفلاح في العاصمة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 3200 صقر، موزعة على 100 شوط، وتتواصل حتى 27 يناير الجاري.
تتضمن البطولة 7 فئات، هي: الشيوخ، والعامة ملاك، والعامة مفتوح، والعامة هواة، وفئة دول مجلس التعاون الخليجي، وفئة الإنتاج المحلي، وفئة السيدات.
وخصص نادي أبوظبي للصقارين 27 مليون درهم جوائز للفائزين، في مختلف الأشواط، وتعد كأس صاحب السمو رئيس الدولة أكبر البطولات، من حيث قيمة الجوائز، وكذلك من حيث عدد المشاركين وأيام المنافسات.
وتتواصل اليوم منافسات فئة العامة ملاك، حيث يشهد جدول الفعاليات إقامة 5 أشواط، بواقع 3 أشواط للجير شاهين - فرخ، من بينها شوط الرمز، وشوطان للجير شاهين جرناس، وشهد اليوم الأول مشاركة 157 صقراً، بواقع 89 صقراً في الجير تبع - فرخ، و68 صقراً للجير تبع - جرناس.

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
الصيد بالصقور
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