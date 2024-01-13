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الرياضة

مرسيليا وستراسبورج.. «ملوك التعادل»!

مرسيليا وستراسبورج.. «ملوك التعادل»!
13 يناير 2024 08:12

باريس (أ ف ب)

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صعد مرسيليا إلى المركز الخامس مؤقتاً، لكنه فرط بنقطتين على أرضه، بتعادله مع ستراسبورج 1-1، بعدما كان متقدماً حتى الوقت بدل الضائع، في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وبعدما بدأ 2024 بالفوز على تيونفيل من الدرجة الخامسة 1-0 في الكأس، بدا فريق المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو في طريق للخروج منتصراً من أولى مبارياته في الدوري للعام الجديد، بعدما تقدم منذ الدقيقة الثالثة بكرة رأسية لصامويل جيجو.
لكنه اكتفى في نهاية المطاف بالتعادل الرابع توالياً أمام ستراسبورج الذي لم يحقق الفوز على النادي المتوسطي في الدوري منذ أبريل 2005، باهتزاز شباكه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، عبر «البديل» جيريمي سيباس من مارتينيك.
وبتعادله السابع للموسم، رفع مرسيليا رصيده إلى 28 نقطة، وبات خامساً موقتاً بفارق الأهداف أمام ليل الذي يلتقي «الأحد» مع ضيفه لوريان، لكنه بات مهدداً بالتراجع حتى المركز الثامن، في حال فوز رينس ولنس «26 نقطة لكل منهما» على موناكو الثالث «السبت»، وباريس سان جيرمان المتصدر «الأحد» توالياً.
وفي المقابل، رفع ستراسبورج رصيده إلى 24 نقطة وبقي في المركز التاسع.

 

الدوري الفرنسي
مرسيليا
ستراسبورج
باريس سان جيرمان
موناكو
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