«البايرن» يُكَرِم «القيصر» تحت الصفر!

برلين (أ ف ب)



كَرَّمَ بايرن ميونيخ أسطورته «القيصر» فرانز بيكنباور الذي فارق الحياة عن 78 عاماً، بأفضل طريقة، من خلال الفوز على ضيفه هوفنهايم 3-0، بفضل «ثنائية» لجمال موسيالا، في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وخاض العملاق البافاري، الساعي إلى لقبه الثاني عشر توالياً في الدوري، مباراته الأولى لعام 2024 بأجواء حزينة نتيجة وفاة بيكنباور الذي تألق في صفوفه لاعباً وتُوج معه بلقب الدوري أربع مرات وكأس الأندية الأوروبية البطلة ثلاث مرات، قبل أن يدربه لاحقاً، ويحرز معه لقب الدوري، وصولاً إلى تولي منصب رئيس النادي.

وفي أجواء مناخية باردة جداً، حيث وصلت الحرارة إلى ناقص 9 درجات مئوية، قام لاعبو البايرن بعملية الإحماء وهم يرتدون قمصاناً تحمل الرقم 5 الذي كان يرتديه بيكنباور، حين كان لاعباً في مسيرة، أحرز خلالها كأس العالم لاعباً عام 1974، قبل أن يكرر الأمر كمدرب عام 1990.

وخاض البايرن اللقاء أيضاً بقمصان، خاصة كتب عليها «دانكه فرانز»، أي شكراً فرانز، من ضمن لفتات تكريمية أخرى تضمنت عرض مقاطع فيديو عن مسيرة الأسطورة، قبل أن يقف الفريقان دقيقة صمت، على غرار ما يحصل في جميع مباريات المرحلة.

وكانت المباراة مناسبة لتكريم «القيصر»، وارتقى لاعبو بايرن إلى مستوى المناسبة بفوزهم الثالث عشر للموسم، ما منح الفرصة لرجال المدرب توماس توخل بتضييق الخناق على باير ليفركوزن المتصدر، بعدما بات الفارق بين الفريقين نقطة واحدة موقتاً بانتظار مباراة الأخير مع مضيفه أوجسبورج «السبت».

ورغم الموسم الاستثنائي الذي يقدمه ليفركوزن، وجمعه 42 نقطة في 16 مرحلة للمرة الأولى في تاريخه، وخوض 25 مباراة في جميع المسابقات، من دون هزيمة هذا الموسم، يبقى اللقاء الثاني عشر توالياً في متناول البايرن تماماً، لاسيما أنه يملك مباراة مؤجلة يخوضها في 24 الحالي على أرضه ضد أونيون برلين.

وفي المباراة رقم 500 لحارس المرمى القائد مانويل نوير الذي بات يتشارك المركز العاشر مع باستيان شفاينشتايجر، من حيث أكثر اللاعبين مشاركة مع النادي البافاري، خلف لاعبين مثل سيب ماير المتصدر «706»، وزميله الحالي توماس مولر «686» أو بيكنباور الخامس «582»، ضغط العملاق البافاري منذ البداية، وترجم أفضليته في الدقيقة ،18 حين افتتح موسيالا التسجيل من زاوية ضيقة، بعدما وصلته الكرة من لوروا سانيه، إثر ضربة ركنية.

ورغم أفضليته الميدانية، كان هدف موسيالا الفارق بين الفريقين مع الوصول الى نهاية الشوط الأول، ثم بقي الوضع على حاله في بداية الثاني وسط صلابة دفاعية من هوفنهايم الذي عرف كيف يحد من خطورة الإنجليزي هاري كاين، مولر، سانيه وموسيالا الذي كان قريباً من هدف ثانٍ بتسديدة من مشارف المنطقة، لكن الحظ عانده بعدما ارتدت الكرة من القائم الأيسر «59».

وارتفعت وتيرة المباراة بعد ذلك، وكان النمساوي كونراد لايمر قريباً من تسجيل الهدف الثاني لبايرن، لكن الحارس أوليفر باومان تألق في الدفاع عن مرماه «60».

وكاد هوفنهايم أن يدرك التعادل لولا تألق نوير في صد رأسية ماكسيميليان باير «62»، قبل أن يكرر الأمر في مواجهة انفراد للكرواتي أندري كراماريتش «64».

وعاند الحظ الضيوف، حين ارتدت تسديدة باير من العارضة «67»، قبل أن يحبط موسيالا عزيمتهم بهدفه الثاني، بعدما وصلته الكرة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء عبر سانيه «70»، ليحقق الأخير تمريرته الحاسمة العاشرة هذا الموسم في الدوري.

وتعقدت مهمة هوفنهايم أكثر، وتأكدت الى حد كبير هزيمته السابعة، بعدما أكمل اللقاء بعشرة لاعبين نتيجة حصول جريخا برومل «74» على البطاقة الحمراء، ما مهد الطريق أمام بايرن للخروج بالنقاط الثلاث، وإضافة هدف آخر هذه المرة عبر كين الذي رفع رصيده الى 22 هدفاً في منتصف موسمه الأول في الدوري الألماني، بعد تمريرة من البديل ليون جوريتسكا «90».