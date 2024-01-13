«الريال» يُغري لاعبيه قبل «السوبر» أمام برشلونة!

أنور إبراهيم (القاهرة)



يترقب عشاق الكرة في كل أنحاء العالم بشغف واهتمام المواجهة الحاسمة يوم الأحد، بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، في نهائي كأس السوبر، والمقامة في العاصمة السعودية الرياض.

وفاز «البارسا» على «الريال» 3-1، في نهائي الموسم الماضي، وأحرز اللقب، ويسعى «الميرنجي» إلى رد اعتباره هذه المرة، والثأر لهزيمته.

وبهذه المناسبة، وعد فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي لاعبيه بمكافآت ضخمة في حالة الفوز ورفع الكأس.

وذكرت صحيفة «سبورت»، أن بيريز يُحفز لاعبيه بهذه المكافأة الكبيرة، حيث رصد 4 ملايين يورو لمنحها لهم، في حال الفوز، وهو نصف المبلغ الذي حصل عليه النادي من الاتحاد الإسباني لكرة القدم نظير المشاركة في البطولة.

وتختلف الظروف هذا العام، عما كان عليه الحال في نهائي العام الماضي، إذ أن «الريال» يمر بحالة انتعاش على مستوى النتائج، وفي ترتيب الدوري «الليجا»، حيث يأتي في الصدارة، كما إنه فاز على برشلونة في آخر مواجهتين بينهما، ونجح أيضاً في أقصاء جاره اللدود أتلتيكو مدريد من نصف نهائي البطولة، بعد أن فاز عليه 5-3.

وفي المقابل، استطاع برشلونة أن يستعيد توازنه، بعد النتائج الهزيلة في «الليجا»، والتي أبعدته إلى المركز الثالث، وعوّض ذلك بالفوز في نصف نهائي «السوبر» على أوساسونا 2-صفر، بعد أن قدم أداءً طيباً.

ويبدي تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة تفاؤله الشديد بإمكانية الفوز بالبطولة، وقال في تصريحاته للصحفيين: كنا الأفضل في مباراة «الليجا»، وسيطرنا على معظم فتراتها رغم الخسارة 1-2.

وأضاف: أقارن هذا النهائي بمباراة العام الماضي في البطولة نفسها عندما فزنا 3-1 وأحرزنا الكأس، ويمكننا أن نفعلها مرى أخرى.

وفي الوقت الذي ذكرت فيه بعض التقارير الصحفية الإسبانية، أن فرصة «الريال» أفضل، لأن أداءه أفضل طوال الموسم، فضلاً عن حصوله على راحة أكثر من برشلونة قبل المباراة، قالت مصادر صحفية أخرى إن نصف النهائي «الماراثوني» الذي لعبه «الريال» على 4 أشواط أمام أتلتيكو مدريد، كفيل بإحداث أثر سلبي على الحالة البدنية للاعبين.

يذكر أن جدول المباريات القادمة لريال مدريد بعد النهائي، حافل بمواجهات نارية، حيث يلعب مرتين متتاليتين أمام أتلتيكو مدريد، الأولى في دورالـ 16 لكأس الملك، والثانية في «الليجا» قبل نهاية الشهر الجاري.