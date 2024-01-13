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الرياضة

«زلزال 77» بطل «دبي للشراعية»

«زلزال 77» بطل «دبي للشراعية»
13 يناير 2024 10:52

 
دبي (الاتحاد)

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خطف القارب «زلزال 77» لمالكه مروان عبدالله المرزوقي، وبقيادة ابنه النوخذة عبدالله الأضواء مرة أخرى في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، بعدما تصدر سباق الجولة الثانية والختامية، ليحصد صدارة فئة الشباب تحت 21 عاماً للمرة الثانية على التوالي.
ونجح القارب «خداع 76» لمالكه الشيخ ناصر بن عيسى بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة سيف علي محمد معيوف، في حصد المركز الأول لفئة الناشئين تحت 16 عاماً في السباق المثير على شواطئ جميرا.
وقام محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بتسليم الكؤوس إلى أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئتي الشباب والناشئين وسط فرحة النواخذة والبحارة وأولياء الأمور الذي تابعوا الحدث.
وأشاد محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشرف السباق بمستوى المشاركة في الحدث والنجاح الكبير للسباق، والذي تميز بالناحية التكتيكية، حيث أظهر المشاركون المهارات المكتسبة، والتي تعلموها ليكونوا رجال المستقبل.

 

الإمارات
دبي
القوارب الشراعية
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