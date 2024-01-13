«النجوم العربية الصاعدة للملاكمة» تنطلق في أبوظبي اليوم

أبوظبي (وام)

تنطلق، اليوم، في «ياس لينكس بأبوظبي» منافسات النسخة الثانية من بطولة «النجوم العربية الصاعدة للملاكمة»، التي تنظمها شركة «إيه إيه صديقي سبورتس»، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، بمشاركة نخبة من لاعبي الملاكمة العالميين والعرب.

وكشفت اللجنة المنظمة للحدث عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، في «ياس لينكس»، وشهد إجراءات الوزن الرسمية للملاكمين المشاركين.

وتقام خلال النسخة الثانية 10 نزالات يتصدرها النزال الرئيس، الذي يجمع بين الملاكم المغربي العالمي الصاعد، موسى غلام «28 عاماً»، بطل العالم في وزن الريشة، والحاصل على لقب منظمة الملاكمة العالمية لوزن الريشة، والجنوب أفريقي لونجا سابتميلا.

وستكون مواجهة غلام وسابتميلا محط الأنظار، خاصة أن البطل المغربي حقق انتصارات باهرة خلال مسيرته ملاكماً محترفاً وفاز في 20 نزالاً من أصل 21 خاضها، منها 12 نزالاً حسمها بالضربة القاضية، وسبق له الفوز ببطولة العالم للناشئين للمجلس العالمي للملاكمة عام 2018.

ويحمل فهد البلوشي آمال الملاكمة الإماراتية في البطولة، خلال النزال الذي يجمعه بالفنزويلي ميلنر ماركانو، في وزن الخفيف، ويعد البلوشي من أبرز الملاكمين الصاعدين الذين دخلوا عالم الملاكمة الاحترافية، وفاز في 12 نزالاً من أصل 13 خاضها خلال مسيرته، حسم اثنين منها بالضربة القاضية، كما فاز في آخر 11 نزالاً خاضها على التوالي، ولكن مهمته لن تكون سهلة أمام الفنزويلي الذي حسم 20 نزالاً بالضربة القاضية من أصل 24.

كما يظهر الإماراتي فهد الخوري على مسرح البطولة، وهو الذي خاض نزالين حقق خلالهما الفوز بالضربة القاضية، ويطمح لبدء مسيرة عامرة بالانتصارات عندما يواجه الباكستاني شهزاد سهيل في وزن المتوسط.

وهناك العديد من النزالات التي تشهد مشاركة مواهب استثنائية صاعدة في الملاكمة، حيث يواجه العراقي أمير كاظم، منافسه المكسيكي بيفرلي جونزاليس، ويدافع الملاكم السوري محمد بقداش عن أحلامه أمام التنزاني شعبان كونغو في الوزن الثقيل، خاصة وأن بقداش حضر إلى أبوظبي بمعنويات مرتفعة والتقى عائلته في العاصمة الإماراتية بعد 13 عاماً.

ومن ضمن النزالات الرئيسة، المواجهة التي تجمع الملاكم المصري إبراهيم قنديل مع الأوغندي إسحاق جونيور، كما يلتقي بطل الملاكمة الأردني المحترف بدر سمرين مع الملاكم البريطاني جيف أوفوري في نزال الوزن الخفيف.

ورحب أحمد صديقي، ممثل شركة «إيه إيه صديقي سبورتس» المنظمة للحدث بالملاكمين المشاركين في البطولة، متمنياً لهم التوفيق في النزالات الحماسية التي تشهدها النسخة الثانية.

وقال: «سعداء بانطلاق البطولة التي تمثل باكورة البطولات لسلسلة النجوم العربية الصاعدة خلال عام 2024، التي تشهد مشاركة مجموعة من أبرز الملاكمين، إضافة إلى النجم المغربي العالمي موسى غلام الذي شارك في الحدث للمرة الأولى».

وأكد أن البطولة تهدف إلى إتاحة الفرصة للنجوم العربية الصاعدة وللدخول إلى عالم الملاكمة الاحترافية من خلال خوض نزالات مثيرة أمام منافسين أقوياء، ونحن على ثقة بأن البطولة ستخرج بالشكل اللائق وتحقق أهدافها وسط هذه الكوكبة الواعدة من الملاكمين الشباب.

وأضاف صديقي: «تشهد النسخة الثانية مشاركة الإماراتي فهد البلوشي الذي يسير بخطى ثابتة، وهو أحد الملاكمين الذين نقف بشدة خلفهم، وندعمهم لتطوير الملاكمة الإماراتية والعربية».