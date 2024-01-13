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الرياضة

النصر يواجه الأهلي السعودي ودياً في دبي

النصر يواجه الأهلي السعودي ودياً في دبي
13 يناير 2024 11:27

 
معتصم عبدالله (دبي)

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اعتمد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر، المواجهة الودية المنتظرة لـ «العميد» أمام ضيفه الأهلي السعودي مطلع فبراير المقبل، في «قمة مرتقبة»، ضمن برنامج إعداد الفريقين خلال التوقف الحالي، استعداداً لاستئناف مشوار «دوري أدنوك للمحترفين»، والدوري السعودي، بنهاية كأس آسيا في فبراير المقبل.
ويواصل «الأزرق» برنامج تدريباته اليومية، خلال معسكره الإعدادي الحالي بالعين، والذي انطلق الاثنين الماضي، ويستمر حتى يوم الاثنين، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب المباراة الأخيرة في الدوري أمام الإمارات 2-1 ضمن «الجولة 12».
وشهدت تدريبات «العميد» على استاد خليفة بن زايد، في «دار الزين» عودة عدد من اللاعبين الذين غابوا عن الحصص الجماعية، خلال الفترة الماضية بداعي الإصابة، أمثال لاعب الوسط حسين مهدي، ومن المقرر أن يخوض «الأزرق» ودية أولى اليوم.
ويعول النصر الذي يحتل المركز التاسع في «دوري أدنوك للمحترفين» بنهاية «الجولة» 12، برصيد 15 نقطة، على فترة التوقف الحالية، من أجل إعادة ترتيب أوراق الفريق، تحت قيادة شرودر، في الوقت الذي تبحث فيه إدارة شركة الكرة إمكانية تدعيم الفريق في «الميركاتو الشتوي».
من جهته، ينتظم الأهلي السعودي بداية من 20 يناير الجاري، وحتى مطلع فبراير المقبل في معسكر إعدادي، بمجمع ند الشبا الرياضي في دبي، يخوض خلاله كأس دبي للتحدي على استاد آل مكتوم، من 26 إلى 28 يناير، ويواجه الرجاء المغربي، ووهان الصيني، والمباراة الثالثة «النهائية، تحديد المراكز» 28 يناير، على أن يختتم معسكره بلقاء النصر ودياً في الأول من فبراير.

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