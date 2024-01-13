منتخبنا يكسب الفلبين في «سلة الكراسي»



أبوظبي (الاتحاد)

فاز منتخبنا على الفلبين 55-54، في بداية مشواره، ضمن بطولة آسيا وأوقيانوسيا لكرة السلّة على الكراسي المتحركة، المقامة حالياً في ضيافة تايلاند، ليحتل المركز الثاني في المجموعة، متساوياً مع أفغانستان الذي تفوق على نيوزيلندا، ويخوض المنتخب مباراة الجولة الثانية أمام نيوزيلندا «الجريح»، بهدف التأهل إلى الدور الثاني، في ظل المعنويات العالية للاعبين، عقب الفوز المثير أمام الفلبين.

اتسم لقاء منتخبنا والفلبين بالندية، خلال الفترات الأربع، انتهت الأولى بالتعادل 11-11، قبل أن يحسم النتيجة في الفترة الثانية لمصلحته 18-14، ورجحت كفة الفلبين في الفترة الثالثة 17-12، وجاءت عودة منتخبنا أقوى، لترجح كفته في الفترة الرابعة ليقتنص الفوز 14-12 بنتيجة إجمالية 55-54.