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الرياضة

جوارديولا يكشف مدة غياب هالاند ومكان عودته!

جوارديولا يكشف مدة غياب هالاند ومكان عودته!
13 يناير 2024 12:36

مانشستر (رويترز)
كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن مدة غياب هداف الفريق إيرلينج هالاند بسبب إصابة في القدم.
وقال جوارديولا إن المهاجم النرويجي سوف يغيب عن الملاعب حتى نهاية يناير الجاري.
ويلتقي سيتي خارج ملعبه مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الممتاز اليوم، وسيحل ضيفاً على توتنهام هوتسبير في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي في 26 يناير، قبل أن يستضيف بيرنلي في الدوري في 31 من الشهر الجاري.
وقال جوارديولا للصحفيين قبل التوجه إلى ملعب سانت جيمس بارك، إنه يتوقع عودة النرويجي هالاند (23 عاماً) إلى التدريب خلال معسكر الفريق في أبوظبي الأسبوع المقبل.
وأضاف المدرب الإسباني: «إنها العظام، تحتاج إلى وقت.. لا بأس في ذلك، لكن الأطباء قرروا التوقف لمدة أسبوع وربما تكون العودة في أبوظبي، ونأمل أن يكون جاهزاً في نهاية الشهر، اتضح أن الإصابة كانت أكثر خطورة بعض الشيء مما توقعنا في البداية».
ويتقاسم هالاند صدارة قائمة هدافي الدوري الممتاز مع محمد صلاح نجم ليفربول، ولكل منهما 14 هدفاً، سجلها اللاعب النرويجي في 15 مباراة، لكنه غاب عن آخر ثماني مباريات لعبها سيتي في كل المسابقات بسبب الإصابة.
وأردف جوارديولا قوله: «نحن بحاجة إليه.. نأمل أن يتمكن من العودة للفريق، ويشارك في الأشهر الأربعة أو الخمسة الأخيرة من دون مشكلة».
ويحتل سيتي المركز الثالث بين فرق الدوري الممتاز بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر، لكن تتبقى له مباراة مؤجلة، ويعتقد المدرب أن حظوظ فريقه في الفوز بالدوري للمرة الرابعة على التوالي لا تزال قائمة.
وقال جوارديولا عن ذلك: «حالياً، نعم، كم عدد النقاط المتاحة؟ 18 أو 19 مباراة... لذا بالطبع الأمر ممكن حسابياً».

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بيب جوارديولا
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