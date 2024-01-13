منتخب السلة يبدأ معسكر البطائح قبل «دولية دبي»



علي معالي (دبي)



بدأ منتخب كرة السلة معسكر البطائح، استعداداً لخوض «النسخة 33»، من بطولة دبي الدولية، والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل على صالة نادي النصر، واختار الجهاز الفني بقيادة الدكتور منير بن الحبيب قائمة تضم 16 لاعباً حتى الآن، هم راشد أيمن، عبدالله محمد عبدالله، عبدالعزيز خليفة «الوصل»، وحسن عبدالله، فيصل محمد مامادو ندياي، حمد عاشور «النصر»، وراشد سالم النعيمي، راشد ناصر، جاسم محمد، ماجد الزرعوني «البطائح»، وعمر خالد، محمود وسيم، محمد الجسمي، هزاع عمر الشبيبي «الشارقة»، إضافة إلى ديماركو كريستيان، على أن ينضم لاعبو شباب الأهلي عقب مباراتهم مع الشمال القطري في سوبر غرب آسيا.

قال راشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات الوطنية، إن المعسكر يستمر 3 أيام، وتجرى التدريبات على صالة نادي البطائح حتى يوم الاثنين ويحصل اللاعبون على راحة لمدة 24 ساعة، على أن ينضموا بعدها، إلى مقر إقامة المنتخبات، في فندق بطولة دبي الدولية يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف: «دولية دبي» محطة مهمة لإعداد المنتخب للتصفيات الآسيوية المقبلة، المؤهلة إلى نهائيات أمم آسيا، حيث يبدأ المشوار بلقاء البحرين 23 فبراير، ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضاً سوريا ولبنان أيضاً، وتقام المباريات بنظام الذهاب والإياب.

وقال: خاض منتخبنا مباريات متميزة في البطولة العربية بالقاهرة، وجاء ترتيبنا في المركز الرابع، بعد مصر وليبيا وتونس، وجاءت المشاركة إيجابية في النواحي كافة، وأن عناصر المنتخب تكتمل بشكل نهائي بانضمام لاعبي شباب الأهلي، بعد انتهاء مهمتهم الآسيوية، والجميع جاهز لتقديم بطولة مثالية، والخروج بأقصى استفادة.

من ناحية أخرى، أجريت قرعة بطولة دبي المقررة 19 إلى 28 يناير الجاري، واختار منتخبنا اللعب ضمن المجموعة الثانية التي ضمت أندية بيروت وهومنتمن من لبنان، سترونج جروب «الفلبين»، وأهلي طرابلس الليبي والوحدة السوري، في حين ضمت المجموعة الأولى منتخب تونس وأندية النصر الإماراتي والرياضي والحكمة من لبنان، وأهلي بنغازي الليبي.